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В Казани школьник принес на урок нож и напугал одноклассников
В Казани школьник принес на урок нож и напугал одноклассников - РИА Новости, 02.10.2024
В Казани школьник принес на урок нож и напугал одноклассников
Полицейские в Казани выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ, где третьеклассник принес на урок нож и напугал одноклассников, сообщает УМВД РФ по... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:22
2024-10-02T20:22
2024-10-02T20:44
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КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Полицейские в Казани выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ, где третьеклассник принес на урок нож и напугал одноклассников, сообщает УМВД РФ по Казани. "В отдел полиции "Япеева" УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что в одной из школ Вахитовского района города ученик третьего класса бегает с ножом за одноклассниками", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что мальчик 2015 года рождения пронес в учебное заведение нож и на одном из уроков продемонстрировал его своим одноклассникам. Тем самым он напугал нескольких учащихся. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заключило ведомство.
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани школьник принес на урок нож и напугал одноклассников
УМВД РФ по Казани: третьеклассник принес на урок нож, проводится проверка
КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Полицейские в Казани выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ, где третьеклассник принес на урок нож и напугал одноклассников, сообщает УМВД РФ по Казани.
"В отдел полиции "Япеева" УМВД России по Казани
поступило сообщение о том, что в одной из школ Вахитовского района города ученик третьего класса бегает с ножом за одноклассниками", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что мальчик 2015 года рождения пронес в учебное заведение нож и на одном из уроков продемонстрировал его своим одноклассникам. Тем самым он напугал нескольких учащихся.
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заключило ведомство.