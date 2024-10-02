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Россия рассмотрит возможность увеличения поставок газа в Казахстан - РИА Новости, 02.10.2024
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14:21 02.10.2024 (обновлено: 15:49 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kazakhstan-1975944013.html
Россия рассмотрит возможность увеличения поставок газа в Казахстан
Россия рассмотрит возможность увеличения поставок газа в Казахстан - РИА Новости, 02.10.2024
Россия рассмотрит возможность увеличения поставок газа в Казахстан
Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - Центр", сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:21
2024-10-02T15:49
экономика
россия
казахстан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - Центр", сообщило Минэнерго РФ."РФ успешно реализует транзит газа по системе "Средняя Азия - Центр" и рассматривает возможности увеличения поставок газа в Казахстан", - говорится в сообщении.Кроме того, как сообщает ведомство, Россия поставляет в Казахстан нефтепродукты в соответствии с индикативными балансами и готова их увеличить для определенных категорий.Также министерство отметило совместную разработку шельфовых месторождений Каспийского моря как одно из важных направлений двустороннего сотрудничества.Также ранее, в июне, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстан Роман Скляр подписали план мероприятий подготовки объектов магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр IV" для увеличения транспортировки газа из России в Узбекистан."Газпром" в конце прошлого года начал поставлять газ в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита "голубого топлива" в республике в осенне-зимний период. Поставки идут по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр". Контракт был заключен на два года, объем закупок составляет 9 миллионов кубометров в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год.
https://ria.ru/20241002/sakhalin-1975916841.html
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экономика, россия, казахстан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Казахстан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия рассмотрит возможность увеличения поставок газа в Казахстан

Минэнерго: Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан по системе "Средняя Азия - Центр", сообщило Минэнерго РФ.
"РФ успешно реализует транзит газа по системе "Средняя Азия - Центр" и рассматривает возможности увеличения поставок газа в Казахстан", - говорится в сообщении.
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Кроме того, как сообщает ведомство, Россия поставляет в Казахстан нефтепродукты в соответствии с индикативными балансами и готова их увеличить для определенных категорий.
Также министерство отметило совместную разработку шельфовых месторождений Каспийского моря как одно из важных направлений двустороннего сотрудничества.
Также ранее, в июне, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстан Роман Скляр подписали план мероприятий подготовки объектов магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр IV" для увеличения транспортировки газа из России в Узбекистан.
"Газпром" в конце прошлого года начал поставлять газ в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита "голубого топлива" в республике в осенне-зимний период. Поставки идут по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр". Контракт был заключен на два года, объем закупок составляет 9 миллионов кубометров в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год.
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ЭкономикаРоссияКазахстанМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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