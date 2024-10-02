https://ria.ru/20241002/karter-1976031829.html
Онколог раскрыл секрет долголетия 100-летнего президента США
Онколог раскрыл секрет долголетия 100-летнего президента США - РИА Новости, 02.10.2024
Онколог раскрыл секрет долголетия 100-летнего президента США
Бывший президент США Джимми Картер смог дожить до 100 лет благодаря иммунотерапии, заявил директор Онкологического центра Мейера при медицинском центре Weill... РИА Новости, 02.10.2024
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший президент США Джимми Картер смог дожить до 100 лет благодаря иммунотерапии, заявил директор Онкологического центра Мейера при медицинском центре Weill Cornell Джедд Волчок в интервью People."Иммунотерапия сегодня считается стандартной основой лечения рака наряду с хирургией, облучением, химиотерапией и таргетной терапией. <…> Особый вид иммунотерапии, которую получает президент Картер и многие другие люди, называется блокадой чекпойнтов", — отметил он.В статье говорится, что вывший президент провел 19 месяцев в хосписе, за эти годы преодолел множество проблем со здоровьем, в первую очередь он боролся с раком. В 91 год у него обнаружили меланому, но через несколько месяцев он объявил, что рак полностью исчез после успешной операции и инновационного лечения иммунотерапией.Отмечается, что Картер смог прекратить лечение примерно через шесть месяцев. Девять лет спустя он все еще свободен от рака в свои 100 лет, резюмируется в статье.
https://ria.ru/20240930/rak-1975547368.html
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сша
Онколог раскрыл секрет долголетия 100-летнего президента США
Онколог Волчок: Джимми Картер смог дожить до 100 лет благодаря иммунотерапии
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Бывший президент США Джимми Картер смог дожить до 100 лет благодаря иммунотерапии, заявил директор Онкологического центра Мейера при медицинском центре Weill Cornell Джедд Волчок в интервью
People.
"Иммунотерапия сегодня считается стандартной основой лечения рака наряду с хирургией, облучением, химиотерапией и таргетной терапией. <…> Особый вид иммунотерапии, которую получает президент Картер и многие другие люди, называется блокадой чекпойнтов", — отметил он.
В статье говорится, что вывший президент провел 19 месяцев в хосписе, за эти годы преодолел множество проблем со здоровьем, в первую очередь он боролся с раком. В 91 год у него обнаружили меланому, но через несколько месяцев он объявил, что рак полностью исчез после успешной операции и инновационного лечения иммунотерапией.
Отмечается, что Картер смог прекратить лечение примерно через шесть месяцев. Девять лет спустя он все еще свободен от рака в свои 100 лет, резюмируется в статье.