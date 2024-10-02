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Война между Россией и США может уничтожить весь мир, считает Такер Карлсон - РИА Новости, 02.10.2024
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14:35 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/karlson-1975947699.html
Война между Россией и США может уничтожить весь мир, считает Такер Карлсон
Война между Россией и США может уничтожить весь мир, считает Такер Карлсон - РИА Новости, 02.10.2024
Война между Россией и США может уничтожить весь мир, считает Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что втягивание США в масштабную войну против России может привести к уничтожению всего живого в течение года. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:35
2024-10-02T14:35
россия
сша
украина
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что втягивание США в масштабную войну против России может привести к уничтожению всего живого в течение года. В интервью газете American Conservative он указал на то, что никому не известны возможные последствия современных ядерных конфликтов, например, сброса ядерной бомбы на ядерный реактор. "Я правда боюсь, что это запустит цепную реакцию, которая уничтожит весь мир. Через год никого не останется в живых, если мы и дальше продолжим втягиваться... в более масштабную войну с Россией", - сказал журналист. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ.
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россия, сша, украина, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дмитрий Песков, В мире
Война между Россией и США может уничтожить весь мир, считает Такер Карлсон

Такер Карлсон: втягивание США в войну против России может уничтожить весь мир

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что втягивание США в масштабную войну против России может привести к уничтожению всего живого в течение года.
В интервью газете American Conservative он указал на то, что никому не известны возможные последствия современных ядерных конфликтов, например, сброса ядерной бомбы на ядерный реактор.
"Я правда боюсь, что это запустит цепную реакцию, которая уничтожит весь мир. Через год никого не останется в живых, если мы и дальше продолжим втягиваться... в более масштабную войну с Россией", - сказал журналист.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что России приходится принимать такие решения из-за роста вовлеченности Запада в конфликт на Украине и "утопических" рассуждений Киева о "принуждении к миру" РФ.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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