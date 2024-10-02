https://ria.ru/20241002/kapibara-1976015737.html
Заболевшую в зоопарке в Белгороде капибару отправят на лечение в Москву
Заболевшую в зоопарке в Белгороде капибару отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 02.10.2024
Заболевшую в зоопарке в Белгороде капибару отправят на лечение в Москву
Ветеринарные врачи из Московского зоопарка оказывают помощь специалистам Белгородского зоопарка в лечении больной капибары по кличке Рудольф, рассматривается... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:38
2024-10-02T18:38
2024-10-02T18:38
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александр богданов
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Ветеринарные врачи из Московского зоопарка оказывают помощь специалистам Белгородского зоопарка в лечении больной капибары по кличке Рудольф, рассматривается возможность дальнейшего лечения животного непосредственно в Москве, рассказал замдиректора Белгородского зоопарка Александр Богданов. В конце июня текущего года детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В понедельник зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затруднённое дыхание. Его перевели в ветеринарный блок и взяли анализы. "Мы постоянно на связи с ведущими специалистами экзотических животных Москвы, при Московском зоопарке. Они нам всячески помогают во всех наших ветеринарных мероприятиях, консультациях... Рассматриваются варианты дальнейшей диагностики и лечения животного непосредственно при Московском зоопарке", - сказал Богданов в видеосообщении в Telegram-канале зоопарка. По его словам, в данный момент для Рудольфа проводятся все необходимые ветеринарные процедуры: введение антибиотиков, ингаляции, капельницы с витаминными комплексами. Белгородский зоопарк просит не строить предположений о диагнозе Рудольфа до получения результатов анализов. Как только появится достоверная информация, она будет опубликована. "Мы все страшно переживаем за крошку Ру и от всей души благодарим наших подписчиков за поддержку и пожелания здоровья", - подчеркнули в пресс-службе зоопарка.
https://ria.ru/20240830/medved-1969419976.html
https://ria.ru/20240920/kapibary-1973927545.html
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общество, москва, белгород, александр богданов, московский зоопарк
Общество, Москва, Белгород, Александр Богданов, Московский зоопарк
Заболевшую в зоопарке в Белгороде капибару отправят на лечение в Москву
Заболевшую в Белгородском зоопарке капибару могут отправить на лечение в Москву
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости.
Ветеринарные врачи из Московского зоопарка оказывают помощь специалистам Белгородского зоопарка в лечении больной капибары по кличке Рудольф, рассматривается возможность дальнейшего лечения животного непосредственно в Москве, рассказал замдиректора Белгородского зоопарка
Александр Богданов.
В конце июня текущего года детеныш капибары появился в белгородском зоопарке – его в качестве подарка передали коллеги из Московского зоопарка. В понедельник зоопарк сообщил, что в ходе планового обследования обнаружили у Рудольфа снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затруднённое дыхание. Его перевели в ветеринарный блок и взяли анализы.
"Мы постоянно на связи с ведущими специалистами экзотических животных Москвы, при Московском зоопарке. Они нам всячески помогают во всех наших ветеринарных мероприятиях, консультациях... Рассматриваются варианты дальнейшей диагностики и лечения животного непосредственно при Московском зоопарке", - сказал Богданов в видеосообщении в Telegram-канале зоопарка.
По его словам, в данный момент для Рудольфа проводятся все необходимые ветеринарные процедуры: введение антибиотиков, ингаляции, капельницы с витаминными комплексами.
Белгородский зоопарк просит не строить предположений о диагнозе Рудольфа до получения результатов анализов. Как только появится достоверная информация, она будет опубликована.
"Мы все страшно переживаем за крошку Ру и от всей души благодарим наших подписчиков за поддержку и пожелания здоровья", - подчеркнули в пресс-службе зоопарка.