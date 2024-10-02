https://ria.ru/20241002/kamchatka-1975925168.html

Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли

Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли - РИА Новости, 02.10.2024

Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли

Косатки, которые застряли на мели в лимане на Камчатке, выплыли с приходом прилива, их сопровождает лодка, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:56

2024-10-02T12:56

2024-10-02T14:02

камчатка

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Косатки, которые застряли на мели в лимане на Камчатке, выплыли с приходом прилива, их сопровождает лодка, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев. "Косатки на свободном плаву. Лодка их сопровождает на выход. Удачи им, надеюсь, что найдут дорогу на свободу. У истории с косатками, скорее всего, счастливый конец. <...> Мы до утра не узнаем, удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведет", — написал он. Министр отметил, что лодка будет провожать животных, пока тех будет видно. Министр поблагодарил всех, кто участвовал в спасении косаток.Сегодня Лебедев сообщил, что группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не может до них добраться.Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы, их поливали водой в ожидании прилива, когда животные сами смогут выбраться из ловушки. На месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места.

https://ria.ru/20240925/novgorod-1974607976.html

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Спасение косаток на Камчатке На Камчатке пытаются спасти семейство из четырех косаток, застрявших на мели. Волонтеры и спасатели в ожидании прилива вручную пытаются вытолкать косаток из ловушки на глубину. Дно лимана покрыто илом, поэтому техника добраться до них не может, рассказали местные власти. 2024-10-02T12:56 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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камчатка, хорошие новости