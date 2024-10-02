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Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли - РИА Новости, 02.10.2024
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12:56 02.10.2024 (обновлено: 14:02 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kamchatka-1975925168.html
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли - РИА Новости, 02.10.2024
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли
Косатки, которые застряли на мели в лимане на Камчатке, выплыли с приходом прилива, их сопровождает лодка, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:56
2024-10-02T14:02
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Косатки, которые застряли на мели в лимане на Камчатке, выплыли с приходом прилива, их сопровождает лодка, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев. "Косатки на свободном плаву. Лодка их сопровождает на выход. Удачи им, надеюсь, что найдут дорогу на свободу. У истории с косатками, скорее всего, счастливый конец. &lt;...&gt; Мы до утра не узнаем, удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведет", — написал он. Министр отметил, что лодка будет провожать животных, пока тех будет видно. Министр поблагодарил всех, кто участвовал в спасении косаток.Сегодня Лебедев сообщил, что группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не может до них добраться.Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы, их поливали водой в ожидании прилива, когда животные сами смогут выбраться из ловушки. На месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места.
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Спасение косаток на Камчатке
На Камчатке пытаются спасти семейство из четырех косаток, застрявших на мели. Волонтеры и спасатели в ожидании прилива вручную пытаются вытолкать косаток из ловушки на глубину. Дно лимана покрыто илом, поэтому техника добраться до них не может, рассказали местные власти.
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камчатка, хорошие новости
Камчатка, Хорошие новости
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли

Лебедев: застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли, их сопровождает лодка

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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Косатки, которые застряли на мели в лимане на Камчатке, выплыли с приходом прилива, их сопровождает лодка, сообщил региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.
«
"Косатки на свободном плаву. Лодка их сопровождает на выход. Удачи им, надеюсь, что найдут дорогу на свободу. У истории с косатками, скорее всего, счастливый конец. <...> Мы до утра не узнаем, удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутье не подведет", — написал он.
Министр отметил, что лодка будет провожать животных, пока тех будет видно. Министр поблагодарил всех, кто участвовал в спасении косаток.
Сегодня Лебедев сообщил, что группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не может до них добраться.
Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы, их поливали водой в ожидании прилива, когда животные сами смогут выбраться из ловушки. На месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места.
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