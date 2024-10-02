https://ria.ru/20241002/kamchatka-1975898569.html

На Камчатке продолжают поливать косаток, застрявших на мели

На Камчатке продолжают поливать косаток, застрявших на мели - РИА Новости, 02.10.2024

На Камчатке продолжают поливать косаток, застрявших на мели

Спасатели и волонтеры с наступлением темного времени суток продолжают поливать водой семью косаток, застрявших в отлив в лимане в Соболевском районе Камчатки,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:23

2024-10-02T11:23

2024-10-02T11:23

камчатка

сергей лебедев

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Спасатели и волонтеры с наступлением темного времени суток продолжают поливать водой семью косаток, застрявших в отлив в лимане в Соболевском районе Камчатки, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. Ранее региональный министр по ЧС Сергей Лебедев сообщил, что группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не может до них добраться. Глава района Андрей Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы, их начали поливать водой в ожидании прилива, когда животные сами смогут выбраться из ловушки. На месте работают десятки волонтеров, сотрудники ГИМС и местные спасатели, они вручную пытаются перемещать косаток на более глубокие участки. "Поливать продолжают. Там три инспектора ГИМС, местные пожарные и много волонтеров. Прилив на 22-23 часа (13.00 – 14.00 мск). Надеемся, что ночью (поливать) не придётся", - сказал собеседник. Он отметил, что все животные живы. Краевой министр по ЧС Сергей Лебедев сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что вода прибывает. "Маленький косатик уже плавает вокруг родителей. Вода прибывает", - написал министр.

https://ria.ru/20240925/kroshik-1974686775.html

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Спасение косаток на Камчатке На Камчатке пытаются спасти семейство из четырех косаток, застрявших на мели. Волонтеры и спасатели в ожидании прилива вручную пытаются вытолкать косаток из ловушки на глубину. Дно лимана покрыто илом, поэтому техника добраться до них не может, рассказали местные власти. 2024-10-02T11:23 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, сергей лебедев, хорошие новости