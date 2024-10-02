https://ria.ru/20241002/kadry-1975930250.html

СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета

СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета - РИА Новости, 02.10.2024

СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета

Пилот авиакомпании British Airways заснял момент запуска Ираном ракет для ударов по Израилю с борта самолета, сообщает New York Post. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:04

2024-10-02T13:04

2024-10-02T13:05

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израиль

иран

западный берег реки иордан

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пилот авиакомпании British Airways заснял момент запуска Ираном ракет для ударов по Израилю с борта самолета, сообщает New York Post.На кадрах видно запуск нескольких ракет и их полет в ночном небе с высоты полета авиалайнеров.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.

https://ria.ru/20241002/iran-1975897496.html

израиль

иран

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, иран, западный берег реки иордан, british airways, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, политика