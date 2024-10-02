СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета
Пилот заснял запуск Ираном ракет для ударов по Израилю с борта самолета
© Кадр видео из соцсетейКадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пилот авиакомпании British Airways заснял момент запуска Ираном ракет для ударов по Израилю с борта самолета, сообщает New York Post.
© Кадр видео из соцсетейКадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
На кадрах видно запуск нескольких ракет и их полет в ночном небе с высоты полета авиалайнеров.
© Кадр видео из соцсетейКадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.
Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль
Вчера, 11:06