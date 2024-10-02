Рейтинг@Mail.ru
СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 02.10.2024 (обновлено: 13:05 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/kadry-1975930250.html
СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета
СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета - РИА Новости, 02.10.2024
СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета
Пилот авиакомпании British Airways заснял момент запуска Ираном ракет для ударов по Израилю с борта самолета, сообщает New York Post. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:04
2024-10-02T13:05
в мире
израиль
иран
западный берег реки иордан
british airways
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975925576_0:299:1357:1062_1920x0_80_0_0_ac462da0b70f1964120a084096e6cceb.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пилот авиакомпании British Airways заснял момент запуска Ираном ракет для ударов по Израилю с борта самолета, сообщает New York Post.На кадрах видно запуск нескольких ракет и их полет в ночном небе с высоты полета авиалайнеров.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
https://ria.ru/20241002/iran-1975897496.html
израиль
иран
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975925576_0:171:1357:1189_1920x0_80_0_0_e2f2db4f867b017dee8b1a9e34639854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, западный берег реки иордан, british airways, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, политика
В мире, Израиль, Иран, Западный берег реки Иордан, British Airways, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Политика
СМИ показали кадры запуска ракет для ударов по Израилю с борта самолета

Пилот заснял запуск Ираном ракет для ударов по Израилю с борта самолета

© Кадр видео из соцсетейКадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пилот авиакомпании British Airways заснял момент запуска Ираном ракет для ударов по Израилю с борта самолета, сообщает New York Post.
© Кадр видео из соцсетейКадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
На кадрах видно запуск нескольких ракет и их полет в ночном небе с высоты полета авиалайнеров.
© Кадр видео из соцсетейКадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с иранскими ракетами, снятый из кабины cамолета British Airways
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.
Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
Жители Израиля во время удара Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль
Вчера, 11:06
 
В миреИзраильИранЗападный берег реки ИорданBritish AirwaysОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала