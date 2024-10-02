https://ria.ru/20241002/jakutija-1975867492.html

Якутия и Белоруссия хотят реализовать совместные проекты в области спорта

Якутия и Белоруссия хотят реализовать совместные проекты в области спорта - РИА Новости, 02.10.2024

Якутия и Белоруссия хотят реализовать совместные проекты в области спорта

Якутия и Белоруссия планируют реализовать совместные проекты в области спорта, в том числе объединить усилия по продвижению мас-рестлинга в мире, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:21

2024-10-02T08:21

2024-10-02T08:21

республика саха (якутия)

спорт

белоруссия

минск

якутск

айсен николаев

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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. Якутия и Белоруссия планируют реализовать совместные проекты в области спорта, в том числе объединить усилия по продвижению мас-рестлинга в мире, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По информации региональных властей, во время рабочего визита в Минск глава Якутии Айсен Николаев встретился с президентом национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктором Лукашенко. Летом Лукашенко приезжал в Якутск со сборной белорусских спортсменов на Международные игры "Дети Азии". Он отметил, что спортивные связи между республиками нужно укреплять. Глава Якутии подчеркнул, что имеющийся уровень отношений не исчерпал потенциал для дальнейшего развития партнерства. "Уверенное продвижение мас-рестлинга на международной спортивной арене дает надежды на достижение целей его постоянного представительства в программах континентальных и глобальных мультиспортивных игр. В этой работе мы рассчитываем на поддержку со стороны Республики Беларусь, чтобы объединить усилия по продвижению мас-рестлинга в мире", – сказал Николаев. Он заявил о готовности сотрудничать в области детского спорта, традиционных и национальных видов спорта. "У нас хорошие перспективы в части подготовки тренеров и спортсменов в таких видах спорта, как художественная гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт и стрельба из лука", – добавил руководитель региона.

https://ria.ru/20240319/tseremoniya-1934268821.html

https://ria.ru/20240524/sportsmeny-1948094318.html

белоруссия

минск

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

спорт, белоруссия, минск, якутск, айсен николаев