ЦАХАЛ признала попадания ракет Ирана по авиабазам, но отрицает ущерб
Times of Israel: некоторые иранские ракеты упали на авиабазах ВВС Израиля
© AP Photo / Abdel Kareem HanaРакеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) признают, что некоторые иранские ракеты упали на территории ряда авиабаз израильских ВВС, однако подчеркивают, что ни один самолет, беспилотник, военнослужащий или элемент критически важной инфраструктуры не пострадал в результате атаки, сообщает в среду издание The Times of Israel.
"ЦАХАЛ признает, что некоторые из ее авиабаз подверглись удару в результате вчерашней ракетной атаки Ирана по Израилю. По словам военных, в результате ударов были повреждены офисные здания и другие технические помещения на базах, которые не влияют на функционирование израильских ВВС", - говорится в публикации.
По данным издания, военные сообщают об отсутствии ущерба истребителям, беспилотникам, другим летательным аппаратам, военному оборудованию и критически важной инфраструктуре.
Все попадания ракет по авиабазам были квалифицированы военными, как "неэффективные", так как не было нанесено никакого ущерба непрерывной деятельности ВВС Израиля, отмечается в публикации.
Израильская радиостанция Kan со ссылкой на ЦАХАЛ в свою очередь опровергла заявления из Ирана по поводу запуска по Израилю в том числе гиперзвуковых ракет.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.