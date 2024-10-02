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ЦАХАЛ признала попадания ракет Ирана по авиабазам, но отрицает ущерб - РИА Новости, 02.10.2024
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16:07 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/izrail-1975979084.html
ЦАХАЛ признала попадания ракет Ирана по авиабазам, но отрицает ущерб
ЦАХАЛ признала попадания ракет Ирана по авиабазам, но отрицает ущерб - РИА Новости, 02.10.2024
ЦАХАЛ признала попадания ракет Ирана по авиабазам, но отрицает ущерб
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) признают, что некоторые иранские ракеты упали на территории ряда авиабаз израильских ВВС, однако подчеркивают, что ни один... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:07
2024-10-02T16:07
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) признают, что некоторые иранские ракеты упали на территории ряда авиабаз израильских ВВС, однако подчеркивают, что ни один самолет, беспилотник, военнослужащий или элемент критически важной инфраструктуры не пострадал в результате атаки, сообщает в среду издание The Times of Israel. "ЦАХАЛ признает, что некоторые из ее авиабаз подверглись удару в результате вчерашней ракетной атаки Ирана по Израилю. По словам военных, в результате ударов были повреждены офисные здания и другие технические помещения на базах, которые не влияют на функционирование израильских ВВС", - говорится в публикации. По данным издания, военные сообщают об отсутствии ущерба истребителям, беспилотникам, другим летательным аппаратам, военному оборудованию и критически важной инфраструктуре. Все попадания ракет по авиабазам были квалифицированы военными, как "неэффективные", так как не было нанесено никакого ущерба непрерывной деятельности ВВС Израиля, отмечается в публикации. Израильская радиостанция Kan со ссылкой на ЦАХАЛ в свою очередь опровергла заявления из Ирана по поводу запуска по Израилю в том числе гиперзвуковых ракет. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940050557.html
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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ признала попадания ракет Ирана по авиабазам, но отрицает ущерб

Times of Israel: некоторые иранские ракеты упали на авиабазах ВВС Израиля

© AP Photo / Abdel Kareem HanaРакеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) признают, что некоторые иранские ракеты упали на территории ряда авиабаз израильских ВВС, однако подчеркивают, что ни один самолет, беспилотник, военнослужащий или элемент критически важной инфраструктуры не пострадал в результате атаки, сообщает в среду издание The Times of Israel.
"ЦАХАЛ признает, что некоторые из ее авиабаз подверглись удару в результате вчерашней ракетной атаки Ирана по Израилю. По словам военных, в результате ударов были повреждены офисные здания и другие технические помещения на базах, которые не влияют на функционирование израильских ВВС", - говорится в публикации.
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По данным издания, военные сообщают об отсутствии ущерба истребителям, беспилотникам, другим летательным аппаратам, военному оборудованию и критически важной инфраструктуре.
Все попадания ракет по авиабазам были квалифицированы военными, как "неэффективные", так как не было нанесено никакого ущерба непрерывной деятельности ВВС Израиля, отмечается в публикации.
Израильская радиостанция Kan со ссылкой на ЦАХАЛ в свою очередь опровергла заявления из Ирана по поводу запуска по Израилю в том числе гиперзвуковых ракет.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.
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В миреИзраильИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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