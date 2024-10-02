https://ria.ru/20241002/izrail-1975942189.html

Израиль за час зафиксировал более 40 запусков снарядов из Ливана

Израиль за час зафиксировал более 40 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль за час зафиксировал более 40 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала более 40 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северу страны, часть из которых была перехвачена... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:11

2024-10-02T14:11

2024-10-02T14:11

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час зафиксировала более 40 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северу страны, часть из которых была перехвачена системами ПВО, сообщила в среду пресс-служба армии. "После сирены воздушной тревоги, прозвучавшей в 13.01 и в 13.03 (совпадает с мск) в Верхней Галилеи, было обнаружено около 40 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля, некоторые из них были перехвачены, а несколько упали на открытой местности", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что после тревоги в 12.09 и в 12.12 на севере, в районе Верхней Галилеи было сбито несколько воздушных целей, выпущенных из Ливана, еще один "подозрительный воздушный объект" был сбит израильскими ПВО в том же районе после тревоги в 13.07 и в 13.09. Израильская авиация наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. -0-

https://ria.ru/20240928/livan-1975217448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024