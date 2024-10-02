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Израиль может атаковать Иран ракетами "воздух-земля", считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2024
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13:55 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/izrail-1975938166.html
Израиль может атаковать Иран ракетами "воздух-земля", считает эксперт
Израиль может атаковать Иран ракетами "воздух-земля", считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль может атаковать Иран ракетами "воздух-земля", считает эксперт
Израиль может ответить на атаку Ирана, нанеся удар ракетами "воздух-земля" с помощью американских истребителей F-16, заявил РИА Новости российский военный... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:55
2024-10-02T13:55
в мире
израиль
иран
сша
алексей леонков
f-16
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Израиль может ответить на атаку Ирана, нанеся удар ракетами "воздух-земля" с помощью американских истребителей F-16, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. "Если Израиль и будет отвечать, то, скорее всего, крылатыми ракетами типа "воздух-земля", возможно, они получат или уже получили от США ракеты JASSM-ER, которые они могут разместить на своих истребителях F-16, а их у них, в принципе, предостаточно", - сказал Леонков. По его словам, Иран готов к таким ответным мерам, все противовоздушные обороны государства приведены в повышенную боеготовность. "Особое внимание уделяется обороне тех объектов, которые отвечают за ядерную программу Ирана, потому что это давнишняя цель, которую желает поразить Израиль, и та цель, которая, как заявляют некоторые израильские политики, их пугает", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20241002/iran-1975897496.html
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в мире, израиль, иран, сша, алексей леонков, f-16, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Алексей Леонков, F-16, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль может атаковать Иран ракетами "воздух-земля", считает эксперт

Эксперт Леонков: Израиль может ответить на атаку Ирана истребителями F-16

© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Израиль может ответить на атаку Ирана, нанеся удар ракетами "воздух-земля" с помощью американских истребителей F-16, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.
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"Если Израиль и будет отвечать, то, скорее всего, крылатыми ракетами типа "воздух-земля", возможно, они получат или уже получили от США ракеты JASSM-ER, которые они могут разместить на своих истребителях F-16, а их у них, в принципе, предостаточно", - сказал Леонков.
По его словам, Иран готов к таким ответным мерам, все противовоздушные обороны государства приведены в повышенную боеготовность.
"Особое внимание уделяется обороне тех объектов, которые отвечают за ядерную программу Ирана, потому что это давнишняя цель, которую желает поразить Израиль, и та цель, которая, как заявляют некоторые израильские политики, их пугает", - добавил эксперт.
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В миреИзраильИранСШААлексей ЛеонковF-16Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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