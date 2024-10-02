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Израиль за 12 часов зафиксировал около сотни пусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 02.10.2024
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13:50 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/izrail-1975936499.html
Израиль за 12 часов зафиксировал около сотни пусков снарядов из Ливана
Израиль за 12 часов зафиксировал около сотни пусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль за 12 часов зафиксировал около сотни пусков снарядов из Ливана
Менее чем за 12 часов было зафиксировано около 100 пусков снарядов из Ливана по северным территориям Израиля, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:50
2024-10-02T13:50
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армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Менее чем за 12 часов было зафиксировано около 100 пусков снарядов из Ливана по северным территориям Израиля, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова. "За сегодня было зафиксировано около 100 запусков, это было до новых сообщений о сиренах воздушной тревоги, прозвучавших после 11.50 (совпадает с мск)", - рассказала Уколова. Согласно данным ЦАХАЛ, с начала дня и до 11.50 сирена воздушной тревоги на севере Израиля прозвучала более 20 раз. "Пока не было сообщений о пострадавших", - добавила Анна. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20240930/netanyakhu-1975599692.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль за 12 часов зафиксировал около сотни пусков снарядов из Ливана

ЦАХАЛ: за 12 часов было зафиксировано около сотни пусков снарядов из Ливана

© AP Photo / Leo CorreaИзраильские солдаты сидят на крышах танков
Израильские солдаты сидят на крышах танков - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильские солдаты сидят на крышах танков . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Менее чем за 12 часов было зафиксировано около 100 пусков снарядов из Ливана по северным территориям Израиля, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова.
"За сегодня было зафиксировано около 100 запусков, это было до новых сообщений о сиренах воздушной тревоги, прозвучавших после 11.50 (совпадает с мск)", - рассказала Уколова.
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Согласно данным ЦАХАЛ, с начала дня и до 11.50 сирена воздушной тревоги на севере Израиля прозвучала более 20 раз.
"Пока не было сообщений о пострадавших", - добавила Анна.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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В миреИзраильЛиванБейрутХасан НасруллаХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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