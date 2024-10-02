https://ria.ru/20241002/izrail-1975934811.html

Эксперт оценил вероятность большой войны на Ближнем Востоке

Эксперт оценил вероятность большой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024

Эксперт оценил вероятность большой войны на Ближнем Востоке

Не стоит ожидать большой войны на Ближнем Востоке в свете удара Ирана по Израилю, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в ней, заявил аналитик Центра... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:38

2024-10-02T13:38

2024-10-02T13:38

израиль

иран

ближний восток

вениамин попов

джо байден

мгимо

хезболла

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Не стоит ожидать большой войны на Ближнем Востоке в свете удара Ирана по Израилю, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в ней, заявил аналитик Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Вениамин Попов. "(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху уже заявил, что будет дан ответ обязательно. Я думаю, что он будет не такой большой как обещают, потому что все заинтересованы в том, чтобы как-то ограничить возрастание этого конфликта. Американцам это не надо перед выборами. Иранцам, потому что новое правительство заинтересовано в том, чтобы наладить отношения с Западом. Ну а Ливану это нужно просто для того, чтобы выживать", - сказал он в ход круглого стола об эскалации конфликта Израиля и ливанского движения "Хезболлах", который прошёл в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Попов выразил мнение о том, что сегодняшний взрыв будет в конечном счёте как-то локализован. "До большой войны на Ближнем Востоке дело не дойдёт", - считает он. В свою очередь руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов согласился с мнением Попова, отметив, что Израилю никто не даст уничтожить Иран и Иран тоже наверняка останется в стороне, поэтому повышение градуса напряжённости будет, но совсем большой войны вряд ли можно предположить. "К сожалению, констатирую, что воздействовать на политику Израиля сегодня довольно сложно. Я думаю, что многое зависит от положения сил внутри самого Израиля. Пока там плотно держат инициативу эти бойкие элементы. И возвращается снова интерес к линии, с которой в своё время выступал Ицхак Рабин. Он по-другому видел существование в регионе и мире Израиля, гораздо более реалистично. Я думаю, что будет дозированное повышение градуса. Но ни одна из сторон каких-то декларируемых целей не сможет выполнить", - заключил Бакланов. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20240803/iran-1963805638.html

https://ria.ru/20241002/kupol-1975915232.html

https://ria.ru/20240928/izrail-1975278832.html

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иран

ближний восток

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израиль, иран, ближний восток, вениамин попов, джо байден, мгимо, хезболла, высшая школа экономики (вшэ), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024