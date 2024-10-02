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Авиабаза "Неватим" в Израиле незначительно повреждена, пишет WSJ - РИА Новости, 02.10.2024
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13:33 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/izrail-1975934408.html
Авиабаза "Неватим" в Израиле незначительно повреждена, пишет WSJ
Авиабаза "Неватим" в Израиле незначительно повреждена, пишет WSJ - РИА Новости, 02.10.2024
Авиабаза "Неватим" в Израиле незначительно повреждена, пишет WSJ
Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет о том, что израильская авиабаза "Неватим" и ряд других военных баз получили небольшие... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:33
2024-10-02T13:33
в мире
израиль
иран
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет о том, что израильская авиабаза "Неватим" и ряд других военных баз получили небольшие повреждения в результате ракетной атаки со стороны Ирана. При этом ранее иранское агентство Tasnim сообщало о том, что в ходе ракетной атаки со стороны Ирана авиабаза "Неватим" в пустыне Негев в Израиле была разрушена. "Иран также во время атаки целился в несколько израильских военных баз, ударив по базе "Неватим" в пустыне Негев, вызвав небольшие повреждения", - говорится в сообщении издания со ссылкой на официальных лиц США, В израильской армии отказались комментировать газете информацию о состоянии военных баз, сообщив, что не хотят давать иранской стороне никакую информацию об эффективности ее атаки, а также отметив, что военно-воздушные силы страны полностью в строю и готовы нанести контрудар по Ирану. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241002/kadry-1975930250.html
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в мире, израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Авиабаза "Неватим" в Израиле незначительно повреждена, пишет WSJ

WSJ: авиабаза "Неватим" в Израиле не разрушена, а незначительно повреждена

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим
Истребитель ВВС Израиля F-35I Адир на авиабазе Неватим - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет о том, что израильская авиабаза "Неватим" и ряд других военных баз получили небольшие повреждения в результате ракетной атаки со стороны Ирана.
При этом ранее иранское агентство Tasnim сообщало о том, что в ходе ракетной атаки со стороны Ирана авиабаза "Неватим" в пустыне Негев в Израиле была разрушена.
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"Иран также во время атаки целился в несколько израильских военных баз, ударив по базе "Неватим" в пустыне Негев, вызвав небольшие повреждения", - говорится в сообщении издания со ссылкой на официальных лиц США,
В израильской армии отказались комментировать газете информацию о состоянии военных баз, сообщив, что не хотят давать иранской стороне никакую информацию об эффективности ее атаки, а также отметив, что военно-воздушные силы страны полностью в строю и готовы нанести контрудар по Ирану.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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В миреИзраильИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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