https://ria.ru/20241002/izrail-1975892318.html

Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024

Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке незамедлительно прекратить боевые действия в регионе, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:41

2024-10-02T10:41

2024-10-02T10:41

в мире

россия

ближний восток

израиль

анатолий викторов

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке незамедлительно прекратить боевые действия в регионе, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"."Наш призыв очень простой: самое время незамедлительно прекратить боевые действия. Разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность и суверенитет соседних стран и заняться реальным поиском политического, дипломатического выхода из этой чрезвычайно опасной ситуации", - сказал Викторов.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975891948.html

россия

ближний восток

израиль

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в мире, россия, ближний восток, израиль, анатолий викторов