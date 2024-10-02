https://ria.ru/20241002/izrail-1975892318.html
Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024
Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке незамедлительно прекратить боевые действия в регионе, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:41
2024-10-02T10:41
2024-10-02T10:41
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке незамедлительно прекратить боевые действия в регионе, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"."Наш призыв очень простой: самое время незамедлительно прекратить боевые действия. Разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность и суверенитет соседних стран и заняться реальным поиском политического, дипломатического выхода из этой чрезвычайно опасной ситуации", - сказал Викторов.
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в мире, россия, ближний восток, израиль, анатолий викторов
В мире, Россия, Ближний Восток, Израиль, Анатолий Викторов
Россия призвала прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Посол РФ призвал стороны конфликта прекратить боевые действия на Ближнем Востоке