https://ria.ru/20241002/izrail-1975891948.html

Израиль хочет глобальной войны с участием США, считает эксперт

Израиль хочет глобальной войны с участием США, считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль хочет глобальной войны с участием США, считает эксперт

Израиль пытается вызвать в регионе полномасштабную войну и обвинить в ее начале Иран, чтобы втянуть в конфликт США, но Тегеран всеми силами старается отвечать... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:38

2024-10-02T10:38

2024-10-02T10:38

в мире

израиль

иран

сша

константин сивков

армия обороны израиля (цахал)

f-35

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Израиль пытается вызвать в регионе полномасштабную войну и обвинить в ее начале Иран, чтобы втянуть в конфликт США, но Тегеран всеми силами старается отвечать так, чтобы не допустить войны, рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. "Сейчас совершенно ясно, это видно из истории вообще всех событий на протяжении предшествующих месяцев, что Израиль будет идти по пути наращивания эскалации вокруг Ирана. И надо полагать, что ответные действия Израиля будут направлены на то, чтобы вызвать, спровоцировать Иран на еще более жесткие действия, потому что Израилю нужно добиться втягивания Соединенных Штатов Америки в этот конфликт", - сказал Сивков. По его словам, достичь этого можно только путем развязывания полномасштабной войны таким образом, чтобы в начале этой войны можно было обвинить Иран. "Позиция Ирана - не допустить этой войны, поэтому он проводит очень выверенные удары. Те данные, которые вчера ночью и сегодня можно было увидеть, говорят о том, что Иран наносил удар сугубо по военным объектам с тем, чтобы минимизировать человеческие жертвы среди мирного населения Израиля", - добавил эксперт. По его оценкам, имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что иранский удар достиг своих целей: те ракеты, которые были направлены на израильские военные объекты, преодолели систему ПРО "Железный купол" и поразили их. Сивков напомнил, что стороны приводят разные данные о количестве запущенных ракет, и подчеркнул, что среди иранских средств поражения разных классов и типов основную часть составляли те, которые должны были отвлечь израильскую ПРО. "А основные, наиболее важные ракеты, гиперзвуковые, которые не поражаются системой израильской ПВО и ПРО, они достигли своих целей. Скорее всего, это так. Иран заявил об уничтожении 20 самолетов F-35 израильских ВВС, что вполне возможно, исходя из тех данных, которые мы имеем", - заметил доктор военных наук. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Сообщалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20240415/voyna-1940104482.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975890354.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975875222.html

израиль

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, сша, константин сивков, армия обороны израиля (цахал), f-35, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024