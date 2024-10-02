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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.10.2024
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08:14 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/izrail-1975866792.html
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.10.2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:14
2024-10-02T08:14
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении армии. В ночь на вторник ЦАХАЛ начал наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975865576.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaАртиллерийский обстрел Израилем юга Ливана
Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении армии.
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль может нанести удар по атомным объектам Ирана, пишут СМИ
08:04
В ночь на вторник ЦАХАЛ начал наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
ЦАХАЛ начал новую волну атак на объекты "Хезболлы" в Ливане
24 сентября, 14:25
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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