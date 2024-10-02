https://ria.ru/20241002/izrail-1975866792.html

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.10.2024

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:14

2024-10-02T08:14

2024-10-02T08:14

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении армии. В ночь на вторник ЦАХАЛ начал наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975865576.html

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024