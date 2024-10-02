На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
© AP Photo / Leo CorreaАртиллерийский обстрел Израилем юга Ливана
© AP Photo / Leo Correa
Артиллерийский обстрел Израилем юга Ливана . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении армии.
В ночь на вторник ЦАХАЛ начал наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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24 сентября, 14:25