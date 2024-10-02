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Израиль может нанести удар по атомным объектам Ирана, пишут СМИ
Израиль может нанести удар по атомным объектам Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль может нанести удар по атомным объектам Ирана, пишут СМИ
Израиль может ответить на атаку убийствами конкретных лиц и уничтожением систем ПВО Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:04
2024-10-02T08:04
2024-10-02T09:37
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Израиль может ответить на атаку убийствами конкретных лиц и уничтожением систем ПВО Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.По данным Axios, решение о конкретных ответных шагах Израиля пока не принято, поскольку страна хочет согласовать их с США.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, США
Израиль может нанести удар по атомным объектам Ирана, пишут СМИ
Axios: Израиль может нанести удар по атомным объектам Ирана