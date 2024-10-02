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Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
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08:02 02.10.2024 (обновлено: 09:10 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/izrail-1975865471.html
Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ
Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ
Тель-Авив может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ближайшие дни в ответ на ракетный обстрел, сообщил портал Axios со ссылкой на РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:02
2024-10-02T09:10
израиль
в мире
иран
сша
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Тель-Авив может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ближайшие дни в ответ на ракетный обстрел, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.&quot;Израильские чиновники &lt;...&gt; говорят &lt;...&gt;, что Израиль в течение нескольких дней предпримет &quot;значительный ответный удар&quot; на &lt;...&gt; ракетную атаку, ее целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты. &lt;...&gt; Если это случится, израильские чиновники говорят, что все варианты будут рассматриваться, в том числе удары по иранским ядерным объектам&quot;, — пишет издание.Кроме того, Израиль может ответить на атаку убийствами конкретных лиц и уничтожением систем ПВО Ирана.По данным Axios, решение о конкретных ответных шагах Израиля пока не принято, поскольку страна хочет согласовать их с США.При этом, по словам американского чиновника, Вашингтон дал понять Израилю, что поддерживает его намерение ответить на обстрел Ирана, но полагает, что ответ должен быть взвешенным.Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала, что Иран выпустил по еврейскому государству около 180 ракет, многие из которых перехватили. При этом на видео в социальных сетях попали падения снарядов в разных районах страны. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/livan-1975866534.html
https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html
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израиль, в мире, иран, сша, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, В мире, Иран, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ

Axios: Израиль в течение нескольких дней ответит на атаку Ирана

© AP PhotoРакетный удар Ирана по Иерусалиму
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Тель-Авив может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ближайшие дни в ответ на ракетный обстрел, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
«

"Израильские чиновники <...> говорят <...>, что Израиль в течение нескольких дней предпримет "значительный ответный удар" на <...> ракетную атаку, ее целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты. <...> Если это случится, израильские чиновники говорят, что все варианты будут рассматриваться, в том числе удары по иранским ядерным объектам", — пишет издание.

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Кроме того, Израиль может ответить на атаку убийствами конкретных лиц и уничтожением систем ПВО Ирана.
По данным Axios, решение о конкретных ответных шагах Израиля пока не принято, поскольку страна хочет согласовать их с США.
При этом, по словам американского чиновника, Вашингтон дал понять Израилю, что поддерживает его намерение ответить на обстрел Ирана, но полагает, что ответ должен быть взвешенным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль уничтожает своих врагов по одному
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Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала, что Иран выпустил по еврейскому государству около 180 ракет, многие из которых перехватили. При этом на видео в социальных сетях попали падения снарядов в разных районах страны.
В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.
Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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