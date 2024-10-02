https://ria.ru/20241002/izrail-1975865471.html

Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ

Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ

Тель-Авив может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ближайшие дни в ответ на ракетный обстрел, сообщил портал Axios со ссылкой на РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:02

2024-10-02T08:02

2024-10-02T09:10

израиль

в мире

иран

сша

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Тель-Авив может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ближайшие дни в ответ на ракетный обстрел, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников."Израильские чиновники <...> говорят <...>, что Израиль в течение нескольких дней предпримет "значительный ответный удар" на <...> ракетную атаку, ее целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты. <...> Если это случится, израильские чиновники говорят, что все варианты будут рассматриваться, в том числе удары по иранским ядерным объектам", — пишет издание.Кроме того, Израиль может ответить на атаку убийствами конкретных лиц и уничтожением систем ПВО Ирана.По данным Axios, решение о конкретных ответных шагах Израиля пока не принято, поскольку страна хочет согласовать их с США.При этом, по словам американского чиновника, Вашингтон дал понять Израилю, что поддерживает его намерение ответить на обстрел Ирана, но полагает, что ответ должен быть взвешенным.Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала, что Иран выпустил по еврейскому государству около 180 ракет, многие из которых перехватили. При этом на видео в социальных сетях попали падения снарядов в разных районах страны. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/livan-1975866534.html

https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html

https://ria.ru/20241001/rakety-1975826279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, в мире, иран, сша, армия обороны израиля (цахал)