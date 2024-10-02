Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ
Axios: Израиль в течение нескольких дней ответит на атаку Ирана
© AP PhotoРакетный удар Ирана по Иерусалиму
© AP Photo
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Тель-Авив может нанести удары по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана в ближайшие дни в ответ на ракетный обстрел, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
«
"Израильские чиновники <...> говорят <...>, что Израиль в течение нескольких дней предпримет "значительный ответный удар" на <...> ракетную атаку, ее целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты. <...> Если это случится, израильские чиновники говорят, что все варианты будут рассматриваться, в том числе удары по иранским ядерным объектам", — пишет издание.
Кроме того, Израиль может ответить на атаку убийствами конкретных лиц и уничтожением систем ПВО Ирана.
По данным Axios, решение о конкретных ответных шагах Израиля пока не принято, поскольку страна хочет согласовать их с США.
При этом, по словам американского чиновника, Вашингтон дал понять Израилю, что поддерживает его намерение ответить на обстрел Ирана, но полагает, что ответ должен быть взвешенным.
Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала, что Иран выпустил по еврейскому государству около 180 ракет, многие из которых перехватили. При этом на видео в социальных сетях попали падения снарядов в разных районах страны.
В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.
Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Тегеран же предостерег Тель-Авив от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.