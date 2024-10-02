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В Бейруте жилой дом полностью разрушился в результате удара ВВС Израиля
В Бейруте жилой дом полностью разрушился в результате удара ВВС Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
В Бейруте жилой дом полностью разрушился в результате удара ВВС Израиля
Жилой многоэтажный дом полностью разрушен в результате удара израильской авиации в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:26
2024-10-02T04:26
2024-10-02T09:22
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Жилой многоэтажный дом полностью разрушен в результате удара израильской авиации в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о сильном звуке взрыва и работе боевой авиации в Бейруте."Один из домов полностью уничтожен, в соседних повылетали стекла. Очень сильный был удар в Шийях", - рассказал собеседник агентства.
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Авиаудар по пригороду Бейрута
Израиль наносит авиаудары по пригороду Бейрута.
2024-10-02T04:26
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РИА Новости
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в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, видео
В мире, Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Бейруте жилой дом полностью разрушился в результате удара ВВС Израиля
БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Жилой многоэтажный дом полностью разрушен в результате удара израильской авиации в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы.
2024-10-02T04:26
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PT1M45S
В Бейруте жилой дом полностью разрушился в результате удара ВВС Израиля
В результате удара ВВС Израиля по жилой дом в Бейруте полностью разрушился