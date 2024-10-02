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В Бейруте жилой дом полностью разрушился в результате удара ВВС Израиля

В Бейруте жилой дом полностью разрушился в результате удара ВВС Израиля - РИА Новости, 02.10.2024

В Бейруте жилой дом полностью разрушился в результате удара ВВС Израиля

Жилой многоэтажный дом полностью разрушен в результате удара израильской авиации в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:26

2024-10-02T04:26

2024-10-02T09:22

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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Жилой многоэтажный дом полностью разрушен в результате удара израильской авиации в районе Шийях в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о сильном звуке взрыва и работе боевой авиации в Бейруте."Один из домов полностью уничтожен, в соседних повылетали стекла. Очень сильный был удар в Шийях", - рассказал собеседник агентства.

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Авиаудар по пригороду Бейрута Израиль наносит авиаудары по пригороду Бейрута. 2024-10-02T04:26 true PT1M45S

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