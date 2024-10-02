https://ria.ru/20241002/izrail-1975848982.html

ЦАХАЛ призвала жителей города южнее Бейрута срочно эвакуироваться

ЦАХАЛ призвала жителей города южнее Бейрута срочно эвакуироваться - РИА Новости, 02.10.2024

ЦАХАЛ призвала жителей города южнее Бейрута срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в городе Шуэйфат, расположенном в нескольких километрах к югу от Бейрута, немедленно... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T02:30

2024-10-02T02:30

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в городе Шуэйфат, расположенном в нескольких километрах к югу от Бейрута, немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах". "Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, в частности, проживающих в здании в районе Шуэйфат-Амрусия, которое обозначено на карте. Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлах"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. Ранее израильская армия уже призывала немедленно эвакуироваться жителей некоторых домов в квартале Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, после чего, по сообщениям ливанских телеканалов, израильские ВВС нанесли по району удар.Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975847672.html

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в мире, израиль, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла