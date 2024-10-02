https://ria.ru/20241002/izrail-1975776397.html

Израиль уничтожает своих врагов по одному

Израиль уничтожает своих врагов по одному - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль уничтожает своих врагов по одному

Тегеран, наконец, сделал то, что от него давно ждали и к чему его очень старательно и долго провоцировали: прошедшей ночью Иран нанес массированный ракетный... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:00

2024-10-02T08:00

2024-10-02T08:08

израиль

ливан

иран

исмаил хания

хасан насралла

масуд пезешкиан

хезболла

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975763895_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_04f0d4bdc3a2bf422a95870d27889d99.jpg

Тегеран, наконец, сделал то, что от него давно ждали и к чему его очень старательно и долго провоцировали: прошедшей ночью Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Министр иностранных дел страны назвал произошедшее актом самообороны. Это стало ответом на действия Тель-Авива в последние месяцы.После длительной подготовки и планомерного повышения уровня напряженности Израиль начал "упреждающую наступательную операцию" против Ливана (точнее — против движения "Хезболла"), получившую название "Стрелы севера". И хотя о начале операции было объявлено еще неделю назад, когда в ночь с 30 сентября на 1 октября вооруженные силы Израиля пересекли сухопутную границу, это стало неожиданностью для многих. Чем ответит на это арабский (и шире — мусульманский) мир? И способен ли он ответить?Важной кризисной точкой в противостоянии Израиля и "Хезболлы" следует считать 7 октября 2023 года, когда силы "Хамас" вошли из сектора Газа на территорию Израиля, что стало первым подобным вторжением со времен арабо-израильской войны 1948 года. Уже 8 октября "Хезболла" в знак солидарности с "Хамас" произвела обстрелы израильской границы, демонстрируя угрозу военного вторжения. И хотя на протяжении следующих десяти месяцев дело ограничивалось лишь обменом ударами по приграничным территориям, постоянная угроза вынудила Израиль эвакуировать примерно 60 000 человек, проживающих вблизи границы с Ливаном.Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что в тот момент само существование израильского государства было под угрозой. Нападение "Хамас", нависшая угроза вторжения из Южного Ливана, возможная операция Сирии на Голанских высотах, многотысячные протесты внутри страны — все это могло превысить способность Израиля к сопротивлению. И если бы арабский и мусульманский мир выступили единым фронтом, то возникла бы возможность пересмотреть итоги десятилетий арабо-израильского противостояния.Однако этого не произошло. Израилю удалось отбросить "Хамас" в сектор Газа, который затем был буквально стерт с лица земли. Операция в Газе, которая формально не окончена до сих пор, проводится Израилем с крайней жестокостью — и количество "сопутствующих жертв", возникших в результате ударов по одному из самых густонаселенных регионов мира (к началу операции в Газе проживало почти три миллиона человек), еще только предстоит подсчитать. И хотя страны региона выступили с решительным осуждением действий Израиля, они не предприняли почти никаких действий для исправления ситуации.В итоге Израилю удалось опомниться после шокирующего 7 октября — и он начал уничтожать своих соперников по одному. Была проведена серия дерзких операций, среди которых — авиаудар по кварталу Меззе на западе Дамаска, уничтожение главы политбюро "Хамас" Исмаила Хании в Тегеране, массовый подрыв коммуникационных устройств руководителей "Хезболлы" (причастность своей страны к этой операции президент Израиля Исаак Герцог отверг), убийство главы штаба "Хамас" Фатха Шарифа Абу аль-Амина в Ливане и убийство главы "Хезболлы" Хасана Насраллы.Теперь, уничтожив значительную часть руководства "Хамас" и "Хезболлы", Израиль решился и на наземную операцию. Очевидно, что ее вероятность была бы куда ниже, если бы его противники последовательно отвечали на наносимые им удары. Прежде всего это касается Ирана, который рассматривается Израилем как ключевой соперник (и не только потому, что считается покровителем "Хезболлы").Иран долгое время пытался найти дипломатический выход из ситуации. Но недавно президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что США и страны Европы не сдержали обещания о перемирии, которое предлагали в обмен на отсутствие ответа со стороны Ирана на убийство Исмаила Хании. Теперь Неистовый Биби начал наземную операцию в Ливане, от которой его публично предостерегал президент США Джозеф Байден. Ведут ли американцы двойную игру или на самом деле не могут повлиять на израильского премьера — вопрос второй. В первую очередь страны мусульманского и арабского мира должны спросить себя: готовы ли они в этот сложный момент проявить единство и подкрепить пламенные слова — действиями? Да, вчера Иран в ответ запустил не менее 180 ракет, часть из которых смогла пробить систему "Железный купол", и нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире израильской разведслужбы "Моссад", о чем сообщил глава Генерального штаба вооруженных сил. Израиль, в свою очередь, возобновил обстрелы Бейрута, столицы Ливана.Насколько ракетная атака Ирана оказалась болезненна для Израиля — еще только предстоит выяснить. Но уже сейчас ясно, что без слаженных совместных действий стран региона, уже долгое время громогласно осуждающих Израиль, последний сможет разгромить своих врагов поодиночке. И если раздирающие их противоречия окажутся выше провозглашаемого "мусульманского единства", то их общий дом — Ближний Восток — может не устоять.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975751952.html

https://ria.ru/20241001/oon-1975712329.html

https://ria.ru/20241001/turtsija-1975700522.html

израиль

ливан

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

израиль, ливан, иран, исмаил хания, хасан насралла, масуд пезешкиан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024