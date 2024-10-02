https://ria.ru/20241002/iran-1976029815.html

Президент Ирана пообещал более мощный ответ на возможную атаку Израиля

Президент Ирана пообещал более мощный ответ на возможную атаку Израиля - РИА Новости, 02.10.2024

Президент Ирана пообещал более мощный ответ на возможную атаку Израиля

Тегеран готов более мощно ответить Тель-Авиву в случае атаки на Иран, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на брифинге после переговоров с... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:52

2024-10-02T19:52

2024-10-02T20:37

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

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ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Тегеран готов более мощно ответить Тель-Авиву в случае атаки на Иран, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на брифинге после переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани."Мы ответим сильнее и жестче, если Израиль ответит нам", — сказал он.По словам президента, дестабилизация обстановки в регионе не в интересах европейцев и США, а "то, что делает сионистское образование, расширяет круг насилия". Он добавил, что Тегеран не стремится к войне, однако Тель-Авив вынуждает его реагировать на свои действия.Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241002/ssha-1976023716.html

https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976018676.html

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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал)