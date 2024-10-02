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Президент Ирана пообещал более мощный ответ на возможную атаку Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
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19:52 02.10.2024 (обновлено: 20:37 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1976029815.html
Президент Ирана пообещал более мощный ответ на возможную атаку Израиля
Президент Ирана пообещал более мощный ответ на возможную атаку Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
Президент Ирана пообещал более мощный ответ на возможную атаку Израиля
Тегеран готов более мощно ответить Тель-Авиву в случае атаки на Иран, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на брифинге после переговоров с... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:52
2024-10-02T20:37
в мире
иран
израиль
масуд пезешкиан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Тегеран готов более мощно ответить Тель-Авиву в случае атаки на Иран, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на брифинге после переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани."Мы ответим сильнее и жестче, если Израиль ответит нам", — сказал он.По словам президента, дестабилизация обстановки в регионе не в интересах европейцев и США, а "то, что делает сионистское образование, расширяет круг насилия". Он добавил, что Тегеран не стремится к войне, однако Тель-Авив вынуждает его реагировать на свои действия.Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241002/ssha-1976023716.html
https://ria.ru/20241002/nebenzya-1976018676.html
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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Масуд Пезешкиан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Президент Ирана пообещал более мощный ответ на возможную атаку Израиля

Пезешкиан: если Израиль атакует Иран, ответ будет более сильным и мощным

© AP Photo / Tsafrir AbayovПоследствия иранского удара в Израиле
Последствия иранского удара в Израиле - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Последствия иранского удара в Израиле. Архивное фото
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ДОХА, 2 окт — РИА Новости. Тегеран готов более мощно ответить Тель-Авиву в случае атаки на Иран, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на брифинге после переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
«
"Мы ответим сильнее и жестче, если Израиль ответит нам", — сказал он.
Ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В США заявили, что помогают Израилю готовить "ответ" Ирану
Вчера, 19:15
По словам президента, дестабилизация обстановки в регионе не в интересах европейцев и США, а "то, что делает сионистское образование, расширяет круг насилия".
Он добавил, что Тегеран не стремится к войне, однако Тель-Авив вынуждает его реагировать на свои действия.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль хочет спровоцировать прямой конфликт США и Ирана, заявил Небензя
Вчера, 18:41
По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.
В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН
Вчера, 19:25
 
В миреИранИзраильМасуд ПезешкианОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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