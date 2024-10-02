https://ria.ru/20241002/iran-1976025680.html
Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН
Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН
Израиль понимает только язык силы, дипломатия неоднократно терпела неудачу, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:25
2024-10-02T19:25
2024-10-02T19:35
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Израиль понимает только язык силы, дипломатия неоднократно терпела неудачу, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани."Исламская Республика Иран последовательно выступает за мир и стабильность в регионе и призывает к немедленному прекращению огня, принятию мер для недопущения жертв среди гражданского населения, этой позиции мы придерживаемся уже более года. Однако опыт показывает, что Израиль понимает только язык силы. Дипломатия неоднократно терпела неудачу, поскольку Израиль рассматривает сдержанность не как жест доброй воли, а как слабость, которой можно воспользоваться", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, иран
В мире, Израиль, ООН, Иран
Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН
Постпред Ирана в ООН: Израиль понимает только язык силы, дипломатия провалилась