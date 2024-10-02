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Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН - РИА Новости, 02.10.2024
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19:25 02.10.2024 (обновлено: 19:35 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1976025680.html
Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН
Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН - РИА Новости, 02.10.2024
Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН
Израиль понимает только язык силы, дипломатия неоднократно терпела неудачу, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:25
2024-10-02T19:35
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Израиль понимает только язык силы, дипломатия неоднократно терпела неудачу, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани."Исламская Республика Иран последовательно выступает за мир и стабильность в регионе и призывает к немедленному прекращению огня, принятию мер для недопущения жертв среди гражданского населения, этой позиции мы придерживаемся уже более года. Однако опыт показывает, что Израиль понимает только язык силы. Дипломатия неоднократно терпела неудачу, поскольку Израиль рассматривает сдержанность не как жест доброй воли, а как слабость, которой можно воспользоваться", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
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в мире, израиль, оон, иран
В мире, Израиль, ООН, Иран
Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН

Постпред Ирана в ООН: Израиль понимает только язык силы, дипломатия провалилась

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Израиль понимает только язык силы, дипломатия неоднократно терпела неудачу, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
«
"Исламская Республика Иран последовательно выступает за мир и стабильность в регионе и призывает к немедленному прекращению огня, принятию мер для недопущения жертв среди гражданского населения, этой позиции мы придерживаемся уже более года. Однако опыт показывает, что Израиль понимает только язык силы. Дипломатия неоднократно терпела неудачу, поскольку Израиль рассматривает сдержанность не как жест доброй воли, а как слабость, которой можно воспользоваться", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
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