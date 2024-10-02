https://ria.ru/20241002/iran-1976025680.html

Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН

Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН - РИА Новости, 02.10.2024

Израиль понимает только язык силы, заявил постпред Ирана в ООН

Израиль понимает только язык силы, дипломатия неоднократно терпела неудачу, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:25

2024-10-02T19:25

2024-10-02T19:35

в мире

израиль

оон

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ООН, 2 окт – РИА Новости. Израиль понимает только язык силы, дипломатия неоднократно терпела неудачу, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани."Исламская Республика Иран последовательно выступает за мир и стабильность в регионе и призывает к немедленному прекращению огня, принятию мер для недопущения жертв среди гражданского населения, этой позиции мы придерживаемся уже более года. Однако опыт показывает, что Израиль понимает только язык силы. Дипломатия неоднократно терпела неудачу, поскольку Израиль рассматривает сдержанность не как жест доброй воли, а как слабость, которой можно воспользоваться", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, оон, иран