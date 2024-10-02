Российское посольство порекомендовало воздержаться от поездок в Иран
Российское посольство рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Иран
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Тегеране рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран до нормализации ситуации, сообщили в дипмиссии.
"В связи с обострением положения вокруг Ирана роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран", - говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.