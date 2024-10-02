https://ria.ru/20241002/iran-1975927087.html

Эксперт рассказал, когда стабилизируется ситуация на Ближнем Востоке

Эксперт рассказал, когда стабилизируется ситуация на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024

Эксперт рассказал, когда стабилизируется ситуация на Ближнем Востоке

Взаимные ракетно-авиационные удары Израиля и Ирана поставят точку с запятой в этой фазе нарастания конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:05

2024-10-02T13:05

2024-10-02T13:05

в мире

израиль

иран

ближний восток

михаил ходаренок

али хаменеи

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975876008_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_69ddf30612b8527a9dbe58ba22a450e4.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Взаимные ракетно-авиационные удары Израиля и Ирана поставят точку с запятой в этой фазе нарастания конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. "Стороны обменяются ракетно-авиационными ударами, и на этом, на мой взгляд, наступит стабилизация обстановки", - сказал собеседник. По словам эксперта, Израиль имеет точные сведения о местонахождении духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. "Поэтому есть все основания полагать, что местонахождение Хаменеи – одна из приоритетных целей при нанесении удара по Ирану. На нем там очень много держится. Если его не будет, то неизвестно, как в стране будет развиваться ситуация", - заметил Ходаренок. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным и говорят, что ни один гражданин страны не погиб. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/iran-1975853576.html

https://ria.ru/20240414/iran-1939976412.html

израиль

иран

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, ближний восток, михаил ходаренок, али хаменеи, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024