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Ракетный удар Ирана назвали посланием Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
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11:33 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/iran-1975902814.html
Ракетный удар Ирана назвали посланием Израилю
Ракетный удар Ирана назвали посланием Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
Ракетный удар Ирана назвали посланием Израилю
Ракетный удар, который достиг объектов на самом юге Израиля, является посланием Иерусалиму о том, что иранским ракетам доступны объекты на всей территории... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:33
2024-10-02T11:33
в мире
израиль
иран
иерусалим
константин сивков
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Ракетный удар, который достиг объектов на самом юге Израиля, является посланием Иерусалиму о том, что иранским ракетам доступны объекты на всей территории еврейского государства, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. "Иран нанёс удары вот этими ракетами по аэродрому, находящемуся в южной части Израиля, то есть наиболее удалённой от самого Ирана, и для достижения которой нужно преодолеть всю систему ПВО-ПРО Израиля. Этот удар был демонстративный, и он преследовал цель показать, что система ПВО-ПРО Израиля не способна нейтрализовать иранские ракеты", - сказал Сивков. Неспособность израильского "Железного купола", по его словам, также подтверждается успехами ракет хуситов. Эксперт напомнил, что ранее они запустили ракету по аэродрому, где должен был приземлиться самолёт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Её не сбили не только израильские системы, но и средства американских боевых кораблей, над которыми она пролетела. Сивков также обратил внимание на то, что фактически Иран подтвердил свою возможность нанести удар по ядерному объекту в Димоне в пустыне Негев и уничтожить израильские ядерные арсеналы. "А если это будет так, то радиационное заражение может достигнуть таких масштабов, что жизнь на территории Израиля станет невозможной", - заключил он. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
https://ria.ru/20241002/iran-1975890354.html
https://ria.ru/20241002/izrail-1975891948.html
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в мире, израиль, иран, иерусалим, константин сивков, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Иерусалим, Константин Сивков, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ракетный удар Ирана назвали посланием Израилю

Военный эксперт Сивков: ракетный удар Ирана по югу Израиля является посланием

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Ракетный удар, который достиг объектов на самом юге Израиля, является посланием Иерусалиму о том, что иранским ракетам доступны объекты на всей территории еврейского государства, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
"Иран нанёс удары вот этими ракетами по аэродрому, находящемуся в южной части Израиля, то есть наиболее удалённой от самого Ирана, и для достижения которой нужно преодолеть всю систему ПВО-ПРО Израиля. Этот удар был демонстративный, и он преследовал цель показать, что система ПВО-ПРО Израиля не способна нейтрализовать иранские ракеты", - сказал Сивков.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Вчера, 10:25
Неспособность израильского "Железного купола", по его словам, также подтверждается успехами ракет хуситов. Эксперт напомнил, что ранее они запустили ракету по аэродрому, где должен был приземлиться самолёт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Её не сбили не только израильские системы, но и средства американских боевых кораблей, над которыми она пролетела.
Сивков также обратил внимание на то, что фактически Иран подтвердил свою возможность нанести удар по ядерному объекту в Димоне в пустыне Негев и уничтожить израильские ядерные арсеналы.
"А если это будет так, то радиационное заражение может достигнуть таких масштабов, что жизнь на территории Израиля станет невозможной", - заключил он.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
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Израиль хочет глобальной войны с участием США, считает эксперт
Вчера, 10:38
 
В миреИзраильИранИерусалимКонстантин СивковБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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