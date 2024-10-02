Рейтинг@Mail.ru
Шольц осудил ракетную атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/iran-1975902146.html
Шольц осудил ракетную атаку Ирана на Израиль
Шольц осудил ракетную атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
Шольц осудил ракетную атаку Ирана на Израиль
Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осудил иранскую ракетную атаку на Израиль, заявив, что Тегеран рискует разжечь пожар во всем Ближнем Востоке. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:27
2024-10-02T11:27
в мире
израиль
иран
германия
олаф шольц
хезболла
оон
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осудил иранскую ракетную атаку на Израиль, заявив, что Тегеран рискует разжечь пожар во всем Ближнем Востоке. "Иран рискует устроить пожар во всем регионе - это нужно при любых обстоятельствах предотвратить", - сказал в среду Шольц, чьи слова приводит издание Spiegel. "Иранские ракетные удары по Израилю подлежат самому резкому осуждению", - добавил канцлер. Он также призвал Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах" немедленно прекратить нападения на Израиль. Кроме того, Шольц пообещал продолжить работу с партнёрами над прекращением огня между Израилем и "Хезболлах". "Такое прекращение огня должно стать началом полной реализации резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая чётко предусматривает, что движение "Хезболлах" должно уйти из приграничной зоны с Израилем", - добавил канцлер. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на Западном берегу реки Иордан погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/iran-1975900144.html
https://ria.ru/20241002/iran-1975897496.html
израиль
иран
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_75e5e84e2da7146d761943029a1fa384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, германия, олаф шольц, хезболла, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Германия, Олаф Шольц, Хезболла, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Шольц осудил ракетную атаку Ирана на Израиль

Канцлер ФРГ Шольц: Иран рискует разжечь пожар во всем Ближнем Востоке

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осудил иранскую ракетную атаку на Израиль, заявив, что Тегеран рискует разжечь пожар во всем Ближнем Востоке.
"Иран рискует устроить пожар во всем регионе - это нужно при любых обстоятельствах предотвратить", - сказал в среду Шольц, чьи слова приводит издание Spiegel. "Иранские ракетные удары по Израилю подлежат самому резкому осуждению", - добавил канцлер.
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Удар Ирана отвлек внимание Израиля от северного фронта, считает эксперт
Вчера, 11:22
Он также призвал Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах" немедленно прекратить нападения на Израиль. Кроме того, Шольц пообещал продолжить работу с партнёрами над прекращением огня между Израилем и "Хезболлах".
"Такое прекращение огня должно стать началом полной реализации резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая чётко предусматривает, что движение "Хезболлах" должно уйти из приграничной зоны с Израилем", - добавил канцлер.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на Западном берегу реки Иордан погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Жители Израиля во время удара Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль
Вчера, 11:06
 
В миреИзраильИранГерманияОлаф ШольцХезболлаООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала