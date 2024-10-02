https://ria.ru/20241002/iran-1975902146.html

Шольц осудил ракетную атаку Ирана на Израиль

Шольц осудил ракетную атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024

Шольц осудил ракетную атаку Ирана на Израиль

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осудил иранскую ракетную атаку на Израиль, заявив, что Тегеран рискует разжечь пожар во всем Ближнем Востоке. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:27

2024-10-02T11:27

2024-10-02T11:27

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осудил иранскую ракетную атаку на Израиль, заявив, что Тегеран рискует разжечь пожар во всем Ближнем Востоке. "Иран рискует устроить пожар во всем регионе - это нужно при любых обстоятельствах предотвратить", - сказал в среду Шольц, чьи слова приводит издание Spiegel. "Иранские ракетные удары по Израилю подлежат самому резкому осуждению", - добавил канцлер. Он также призвал Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах" немедленно прекратить нападения на Израиль. Кроме того, Шольц пообещал продолжить работу с партнёрами над прекращением огня между Израилем и "Хезболлах". "Такое прекращение огня должно стать началом полной реализации резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая чётко предусматривает, что движение "Хезболлах" должно уйти из приграничной зоны с Израилем", - добавил канцлер. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на Западном берегу реки Иордан погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/iran-1975900144.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975897496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, германия, олаф шольц, хезболла, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024