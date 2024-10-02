Шольц осудил ракетную атаку Ирана на Израиль
Канцлер ФРГ Шольц: Иран рискует разжечь пожар во всем Ближнем Востоке
© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко осудил иранскую ракетную атаку на Израиль, заявив, что Тегеран рискует разжечь пожар во всем Ближнем Востоке.
"Иран рискует устроить пожар во всем регионе - это нужно при любых обстоятельствах предотвратить", - сказал в среду Шольц, чьи слова приводит издание Spiegel. "Иранские ракетные удары по Израилю подлежат самому резкому осуждению", - добавил канцлер.
Он также призвал Иран и ливанское шиитское движение "Хезболлах" немедленно прекратить нападения на Израиль. Кроме того, Шольц пообещал продолжить работу с партнёрами над прекращением огня между Израилем и "Хезболлах".
"Такое прекращение огня должно стать началом полной реализации резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая чётко предусматривает, что движение "Хезболлах" должно уйти из приграничной зоны с Израилем", - добавил канцлер.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на Западном берегу реки Иордан погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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