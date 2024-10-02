https://ria.ru/20241002/iran-1975895431.html

Президент Ирана не был проинформирован об ударах по Израилю, пишет NYT

Президент Ирана не был проинформирован об ударах по Израилю, пишет NYT - РИА Новости, 02.10.2024

Президент Ирана не был проинформирован об ударах по Израилю, пишет NYT

Американская газета New York Times со ссылкой на израильские источники пишет, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не был проинформирован об атаке по Израилю до... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:58

2024-10-02T10:58

2024-10-02T10:58

в мире

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

масуд пезешкиан

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878411_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_dd85388150726e6ea167c0234106d84e.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на израильские источники пишет, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не был проинформирован об атаке по Израилю до начала ударов. "Президент Ирана Масуд Пезешкиан не был проинформирован о нападении до его начала", - говорится в материале. Собеседники издания заявили, что этот факт указывает на то, что в руководстве страны есть раскол по поводу проведения операции. По информации издания, атака была совершена ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), а не ВВС иранских ВС. Комментарием представителей Ирана РИА Новости пока не располагает. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/iran-1975879183.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), масуд пезешкиан, иран