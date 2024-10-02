https://ria.ru/20241002/iran-1975895431.html
Президент Ирана не был проинформирован об ударах по Израилю, пишет NYT
Президент Ирана не был проинформирован об ударах по Израилю, пишет NYT - РИА Новости, 02.10.2024
Президент Ирана не был проинформирован об ударах по Израилю, пишет NYT
Американская газета New York Times со ссылкой на израильские источники пишет, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не был проинформирован об атаке по Израилю до... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:58
2024-10-02T10:58
2024-10-02T10:58
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
масуд пезешкиан
иран
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская газета New York Times со ссылкой на израильские источники пишет, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не был проинформирован об атаке по Израилю до начала ударов. "Президент Ирана Масуд Пезешкиан не был проинформирован о нападении до его начала", - говорится в материале. Собеседники издания заявили, что этот факт указывает на то, что в руководстве страны есть раскол по поводу проведения операции. По информации издания, атака была совершена ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), а не ВВС иранских ВС. Комментарием представителей Ирана РИА Новости пока не располагает. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), масуд пезешкиан, иран
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Масуд Пезешкиан, Иран
Президент Ирана не был проинформирован об ударах по Израилю, пишет NYT
NYT: Пезешкиан не был проинформирован об атаке по Израилю до начала ударов