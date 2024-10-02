https://ria.ru/20241002/iran-1975880907.html

МИД Ирана заявил о готовности страны к возможным действиям Израиля

МИД Ирана заявил о готовности страны к возможным действиям Израиля - РИА Новости, 02.10.2024

МИД Ирана заявил о готовности страны к возможным действиям Израиля

Иранские вооруженные силы готовы к возможным действиям со стороны Израиля, любые новые шаги Тель-Авива и тех, кто его поддерживает, столкнутся с более жестким... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:41

2024-10-02T09:41

2024-10-02T09:56

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 2 окт - РИА Новости. Иранские вооруженные силы готовы к возможным действиям со стороны Израиля, любые новые шаги Тель-Авива и тех, кто его поддерживает, столкнутся с более жестким ответом Ирана, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Акарчи, слова которого приводит агентство Tasnim."Наши вооруженные силы готовы к возможным действиям израильского режима. Если (израильским - ред.) режимом и теми, кто его поддерживает, будут предприняты любые новые шаги, они столкнутся с более жестким ответом со стороны Ирана", - сказал министр.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/iran-1975879183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024