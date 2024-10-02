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МИД Ирана заявил о готовности страны к возможным действиям Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
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09:41 02.10.2024 (обновлено: 09:56 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975880907.html
МИД Ирана заявил о готовности страны к возможным действиям Израиля
МИД Ирана заявил о готовности страны к возможным действиям Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
МИД Ирана заявил о готовности страны к возможным действиям Израиля
Иранские вооруженные силы готовы к возможным действиям со стороны Израиля, любые новые шаги Тель-Авива и тех, кто его поддерживает, столкнутся с более жестким... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:41
2024-10-02T09:56
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 2 окт - РИА Новости. Иранские вооруженные силы готовы к возможным действиям со стороны Израиля, любые новые шаги Тель-Авива и тех, кто его поддерживает, столкнутся с более жестким ответом Ирана, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Акарчи, слова которого приводит агентство Tasnim."Наши вооруженные силы готовы к возможным действиям израильского режима. Если (израильским - ред.) режимом и теми, кто его поддерживает, будут предприняты любые новые шаги, они столкнутся с более жестким ответом со стороны Ирана", - сказал министр.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/iran-1975879183.html
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД Ирана заявил о готовности страны к возможным действиям Израиля

МИД Ирана: армия готова к возможным действиям Израиля

© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю
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ТЕГЕРАН, 2 окт - РИА Новости. Иранские вооруженные силы готовы к возможным действиям со стороны Израиля, любые новые шаги Тель-Авива и тех, кто его поддерживает, столкнутся с более жестким ответом Ирана, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Акарчи, слова которого приводит агентство Tasnim.
"Наши вооруженные силы готовы к возможным действиям израильского режима. Если (израильским - ред.) режимом и теми, кто его поддерживает, будут предприняты любые новые шаги, они столкнутся с более жестким ответом со стороны Ирана", - сказал министр.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Часть иранской ракеты после удара по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю
09:37
 
В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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