https://ria.ru/20241002/iran-1975879183.html

СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю

СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024

СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю

Удар по Израилю был нанесен после того, как высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) убедили... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:37

2024-10-02T09:37

2024-10-02T09:44

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878371_0:143:1116:771_1920x0_80_0_0_f0c97d398b24829af77f60a49d5512a9.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Удар по Израилю был нанесен после того, как высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) убедили верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи, что это единственный путь, если Тегеран хочет казаться сильным, пишет газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников."Прямой военный удар во вторник был нанесен после того, как высокопоставленные командиры КСИР убедили верховного лидера страны.., что это единственный план действий, если Иран хочет казаться сильным", - приводит издание слова чиновников.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/iran-1975875222.html

израиль

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024