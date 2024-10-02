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СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
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09:37 02.10.2024 (обновлено: 09:44 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975879183.html
СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю
СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю
Удар по Израилю был нанесен после того, как высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) убедили... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:37
2024-10-02T09:44
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Удар по Израилю был нанесен после того, как высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) убедили верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи, что это единственный путь, если Тегеран хочет казаться сильным, пишет газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников."Прямой военный удар во вторник был нанесен после того, как высокопоставленные командиры КСИР убедили верховного лидера страны.., что это единственный план действий, если Иран хочет казаться сильным", - приводит издание слова чиновников.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/iran-1975875222.html
израиль
иран
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю

NYT: КСИР убедил верховного лидера Ирана ударить по Израилю

© Фото : соцсетиЧасть иранской ракеты после удара по Израилю
Часть иранской ракеты после удара по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : соцсети
Часть иранской ракеты после удара по Израилю
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Удар по Израилю был нанесен после того, как высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) убедили верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи, что это единственный путь, если Тегеран хочет казаться сильным, пишет газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников.
"Прямой военный удар во вторник был нанесен после того, как высокопоставленные командиры КСИР убедили верховного лидера страны.., что это единственный план действий, если Иран хочет казаться сильным", - приводит издание слова чиновников.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар
09:26
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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