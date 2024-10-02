https://ria.ru/20241002/iran-1975875222.html
СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар
СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар - РИА Новости, 02.10.2024
СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар
Иран подготовил сотни ракет, которые может применить в случае, если Израиль или США нанесут по нему ответный удар, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:26
2024-10-02T09:26
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иран подготовил сотни ракет, которые может применить в случае, если Израиль или США нанесут по нему ответный удар, пишет газета New York Times со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), знакомых с планированием."Иранские военные подготовили сотни ракет, чтобы осуществить их пуск с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ", - приводит газета слова источников.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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в мире, израиль, иран, сша, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар
NYT: Иран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США нанесут удар