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СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар - РИА Новости, 02.10.2024
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09:26 02.10.2024 (обновлено: 09:36 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975875222.html
СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар
СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар - РИА Новости, 02.10.2024
СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар
Иран подготовил сотни ракет, которые может применить в случае, если Израиль или США нанесут по нему ответный удар, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:26
2024-10-02T09:36
в мире
израиль
иран
сша
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иран подготовил сотни ракет, которые может применить в случае, если Израиль или США нанесут по нему ответный удар, пишет газета New York Times со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), знакомых с планированием."Иранские военные подготовили сотни ракет, чтобы осуществить их пуск с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ", - приводит газета слова источников.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975872502.html
израиль
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в мире, израиль, иран, сша, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Иран подготовил ракеты на случай, если Израиль или США нанесут удар

NYT: Иран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США нанесут удар

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Иран подготовил сотни ракет, которые может применить в случае, если Израиль или США нанесут по нему ответный удар, пишет газета New York Times со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), знакомых с планированием.
"Иранские военные подготовили сотни ракет, чтобы осуществить их пуск с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ", - приводит газета слова источников.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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09:10
 
В миреИзраильИранСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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