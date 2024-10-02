https://ria.ru/20241002/iran-1975869880.html

Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в регионе

Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в регионе - РИА Новости, 02.10.2024

Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в регионе

Вероятность конфликта на Ближнего Востока существует, но иранские силы находятся в полной готовности, будущее в ближайшие дни светло, и мы полагаем, что... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:51

2024-10-02T08:51

2024-10-02T09:34

иран

в мире

армия обороны израиля (цахал)

израиль

ближний восток

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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Вероятность конфликта на Ближнего Востока существует, но иранские силы находятся в полной готовности, будущее в ближайшие дни светло, и мы полагаем, что ситуация в регионе стабилизируется, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Акарчи агентству Tasnim."Я вижу следующие дни светлыми. Вероятность конфликта существует, однако наши силы находятся в полной готовности. Прошлой ночью мы поразили лишь военные цели и объекты безопасности и в отличие от израильской стороны не затронули гражданскую сферу. Мы полагаем, что постепенно в ближайшие дни станем свидетелями своего рода стабилизации ситуации в регионе", - приводит слова министра агентство Tasnim.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/iran-1975853576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, в мире, армия обороны израиля (цахал), израиль, ближний восток