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Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в регионе - РИА Новости, 02.10.2024
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08:51 02.10.2024 (обновлено: 09:34 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975869880.html
Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в регионе
Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в регионе - РИА Новости, 02.10.2024
Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в регионе
Вероятность конфликта на Ближнего Востока существует, но иранские силы находятся в полной готовности, будущее в ближайшие дни светло, и мы полагаем, что... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:51
2024-10-02T09:34
иран
в мире
армия обороны израиля (цахал)
израиль
ближний восток
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Вероятность конфликта на Ближнего Востока существует, но иранские силы находятся в полной готовности, будущее в ближайшие дни светло, и мы полагаем, что ситуация в регионе стабилизируется, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Акарчи агентству Tasnim."Я вижу следующие дни светлыми. Вероятность конфликта существует, однако наши силы находятся в полной готовности. Прошлой ночью мы поразили лишь военные цели и объекты безопасности и в отличие от израильской стороны не затронули гражданскую сферу. Мы полагаем, что постепенно в ближайшие дни станем свидетелями своего рода стабилизации ситуации в регионе", - приводит слова министра агентство Tasnim.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/iran-1975853576.html
иран
израиль
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иран, в мире, армия обороны израиля (цахал), израиль, ближний восток
Иран, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Ближний Восток
Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в регионе

Глава МИД Ирана полагает, что ситуация в регионе стабилизируется в ближайшие дни

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Вероятность конфликта на Ближнего Востока существует, но иранские силы находятся в полной готовности, будущее в ближайшие дни светло, и мы полагаем, что ситуация в регионе стабилизируется, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Акарчи агентству Tasnim.
"Я вижу следующие дни светлыми. Вероятность конфликта существует, однако наши силы находятся в полной готовности. Прошлой ночью мы поразили лишь военные цели и объекты безопасности и в отличие от израильской стороны не затронули гражданскую сферу. Мы полагаем, что постепенно в ближайшие дни станем свидетелями своего рода стабилизации ситуации в регионе", - приводит слова министра агентство Tasnim.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Ракетный удар Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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ИранВ миреАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильБлижний Восток
 
 
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