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В Иране прокомментировали ракетный удар по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
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08:37 02.10.2024 (обновлено: 08:43 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975869222.html
В Иране прокомментировали ракетный удар по Израилю
В Иране прокомментировали ракетный удар по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
В Иране прокомментировали ракетный удар по Израилю
Тегеран передал Швеции сообщение для Вашингтона, в котором говорилось, что осуществленная Ираном во вторник вечером ракетная атака против Израиля являлась... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:37
2024-10-02T08:43
в мире
израиль
иран
швеция
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Тегеран передал Швеции сообщение для Вашингтона, в котором говорилось, что осуществленная Ираном во вторник вечером ракетная атака против Израиля являлась правом Ирана на самооборону, при этом иранская сторона отдельно предупредила американскую, чтобы последняя не вмешивалась в происходящее, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Акарчи."Обмен сообщениями не означает (наличие - ред.) согласований, и до ответа (Ирана на действия Израиля в регионе - ред.) никакого обмена сообщениями не было. После ответа было сделано предупреждение Швеции, чтобы она передала его США, и (в этом сообщении - ред.) говорилось, что данная (ракетная атака против Израиля - ред.) была нашим правом на самооборону, и у нас нет намерения продолжать (удары - ред.). Также мы сделали предупреждение США, чтобы они отошли в сторону и не вмешивались", - приводит слова министра агентство Tasnim.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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в мире, израиль, иран, швеция, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Швеция, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Иране прокомментировали ракетный удар по Израилю

МИД об ударе по Израилю: Иран предупредил США, чтобы они не вмешивались

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Тегеран передал Швеции сообщение для Вашингтона, в котором говорилось, что осуществленная Ираном во вторник вечером ракетная атака против Израиля являлась правом Ирана на самооборону, при этом иранская сторона отдельно предупредила американскую, чтобы последняя не вмешивалась в происходящее, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Акарчи.
"Обмен сообщениями не означает (наличие - ред.) согласований, и до ответа (Ирана на действия Израиля в регионе - ред.) никакого обмена сообщениями не было. После ответа было сделано предупреждение Швеции, чтобы она передала его США, и (в этом сообщении - ред.) говорилось, что данная (ракетная атака против Израиля - ред.) была нашим правом на самооборону, и у нас нет намерения продолжать (удары - ред.). Также мы сделали предупреждение США, чтобы они отошли в сторону и не вмешивались", - приводит слова министра агентство Tasnim.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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В миреИзраильИранШвецияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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