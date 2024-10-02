https://ria.ru/20241002/iran-1975861250.html

Мировые СМИ отреагировали на удар Ирана по Израилю

Мировые СМИ отреагировали на удар Ирана по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024

Мировые СМИ отреагировали на удар Ирана по Израилю

Осмысляя новые ракетные удары Ирана по Израилю, мировые СМИ сходятся во мнении, что атака вне сомнения стала поворотным моментом в противостоянии двух стран, а... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:58

2024-10-02T06:58

2024-10-02T07:02

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Осмысляя новые ракетные удары Ирана по Израилю, мировые СМИ сходятся во мнении, что атака вне сомнения стала поворотным моментом в противостоянии двух стран, а вот то, что ждет Ближний Восток после него, остается неясным. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным. КОНФЛИКТ, КОТОРОГО ЖДАЛИ Газета Guardian пишет, что ракетные удары Ирана по Израилю сигнализируют о том, что региональный конфликт, которого многие так долго боялись, в конечном счете "разгорелся". New York Times подчеркивает, что сейчас настал возможно "самый опасный момент в современной истории Ближнего Востока" – "война баллистических ракет" между Ираном и Израилем, которая может вылиться в полномасштабное противостояние с участием не только этих двух стран, но и США. Daily Mail называет ракетную атаку Ирана на Израиль "самым драматичным моментом конфликта" двух стран и возможным "катализатором полномасштабной войны" на Ближнем Востоке. Французская Figaro также считает, что ракетная атака Ирана может ознаменовать собой "поворотный момент в конфликте", при этом отмечая, что, пойдя на такое решение, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи попытался обеспечить определенное сдерживание Израиля. РАКЕТЫ И ПВО Общеарабская газета "Аль-Кудс Аль-Араби" назвала атаку Ирана "беспрецедентной" для Израиля и отметила, что она продемонстрировала бессилие "всех видов западных систем ПВО", в особенности американских, при отражении большого количества баллистических и гиперзвуковых ракет. Как пишет газета, использовавшиеся при ударе ракеты, вероятно, одни из самых современных из имеющихся у Ирана: так, Исламская Республика, предположительно, использовала при ударе гиперзвуковую ракету "Фаттах". СДЕРЖИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ ВСЕ МЕНЬШЕ New York Times видит определенную связь событий на Ближнем Востоке с выборами в США, отмечая, что американские чиновники в настоящее время пользуются меньшим авторитетом в глазах израильских властей, чем во время предыдущей атаки Ирана на Израиль в апреле, из-за приближающихся выборов и грядущей смены лидеров в США. Газета подчеркивает, что с каждым новым днем факторов, сдерживающих развитие эскалации на Ближнем Востоке, становится все меньше. Газета считает, что дальнейшее развитие эскалации будет зависеть именно от ответных шагов самого Израиля. СОБЛЮСТИ БАЛАНС Ударами по Израилю Иран, по мнению Guardian, хочет показать, что он остается весомым игроком в регионе и "лидером сопротивления". Британская Independent пишет, что с учетом характера новых ракетных ударов Ирана у Израиля сохраняется возможность не отвечать на них радикально и попытаться "соблюсти баланс". Однако, по мнению газеты, с учетом операции Израиля в Ливане израильский премьер Биньямин Нетаньяху, кажется, хочет "отодвинуть рамки так далеко, как возможно". Как утверждает автор материала "Аль-Кудс аль-Араби", в случае ответа Израиля на атаку Иран может ударить по еврейскому государству гиперзвуковыми ракетами с большим количеством взрывчатки, нежели во вторник. В этой связи Independent заключает, что война баллистических ракет может нанести огромный ущерб инфраструктуре Израиля, если только все ракеты не будут перехвачены до единой, но "время покажет".

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https://ria.ru/20241002/iran-1975844737.html

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