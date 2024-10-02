https://ria.ru/20241002/iran-1975860183.html

Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны

Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны - РИА Новости, 02.10.2024

Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны

Ракетный удар Ирана по израильской территории, проведенный в ночь на среду, был актом самообороны Тегерана и соответствует статье 51 Устава ООН, иранская... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:40

2024-10-02T06:40

2024-10-02T07:24

в мире

цены на нефть

иран

израиль

ливан

аббас аракчи

исмаил хания

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975816022_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0994f2d700bc8e66b8ac52212fc8bb40.jpg

ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Ракетный удар Ирана по израильской территории, проведенный в ночь на среду, был актом самообороны Тегерана и соответствует статье 51 Устава ООН, иранская сторона избрала своей целью только военные базы и объекты, связанные с безопасностью, заявил в ходе телефонных разговоров с коллегами из Европы и других стран министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Исламская Республика Иран лишь воспользовалась своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и (при этом - ред.) сделала целью (своих атак - ред.) исключительно военные базы и (объекты - ред.) безопасности", — приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.По информации МИДа, Аракчи провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции, Германии и ряда других стран, обсудив с ними ракетную атаку Ирана против Израиля, а также напряженность в секторе Газа и Ливане. Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что исламская республика в течение двух месяцев проявляла сдержанность на фоне "террористической атаки Израиля, приведшей к гибели (главы политбюро палестинского движения ХАМАС — ред.) Исмаила Хании", и разжигания Тель-Авивом военного конфликта в Газе и Ливане. Глава иранского МИДа, подчеркивает ведомство, в конце разговора вновь призвал все страны приложить усилия для прекращения огня, предотвращения ударов Израиля и эскалации в регионе Ближнего Востока, особенно в отношении сектора Газа и Ливана.Ранее Аракчи объявил о завершении акции Ирана. При этом он подчеркнул, что новые провокации Тель-Авива вызовут еще более жесткий ответ со стороны Тегерана.Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит любому, кто причинит им вред.При этом иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 процентов выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сегодняшняя атака стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. Там также указали, что выпустили баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.Иранские СМИ утверждают, что в результате ударов были уничтожены: израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом. Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль. Позднее иранский генштаб сообщил, что целями удара были авиабазы Наватим и Хацрим, а также штаб-квартира израильской спецслужбы "Моссад", стратегические радары и скопления войск ЦАХАЛ.В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны.На фоне происходящего президент Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Позднее канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" КСИР Аббас Нилфорушан.ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании после удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за произошедшее на Тель-Авив и Вашингтон, отметив, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать гибель Хании, а зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что американцы не причастны к случившемуся.

https://ria.ru/20241002/iran-1975853576.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

иран

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Иранские ракеты в небе над Израилем Иранские ракеты в небе над Израилем. 2024-10-02T06:40 true PT1M02S

Новые кадры атаки на Израиль Новые кадры атаки на Израиль 2024-10-02T06:40 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, иран, израиль, ливан, аббас аракчи, исмаил хания, оон, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем