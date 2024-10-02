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Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны - РИА Новости, 02.10.2024
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06:40 02.10.2024 (обновлено: 07:24 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975860183.html
Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны
Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны - РИА Новости, 02.10.2024
Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны
Ракетный удар Ирана по израильской территории, проведенный в ночь на среду, был актом самообороны Тегерана и соответствует статье 51 Устава ООН, иранская... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:40
2024-10-02T07:24
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Ракетный удар Ирана по израильской территории, проведенный в ночь на среду, был актом самообороны Тегерана и соответствует статье 51 Устава ООН, иранская сторона избрала своей целью только военные базы и объекты, связанные с безопасностью, заявил в ходе телефонных разговоров с коллегами из Европы и других стран министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Исламская Республика Иран лишь воспользовалась своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и (при этом - ред.) сделала целью (своих атак - ред.) исключительно военные базы и (объекты - ред.) безопасности", — приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.По информации МИДа, Аракчи провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции, Германии и ряда других стран, обсудив с ними ракетную атаку Ирана против Израиля, а также напряженность в секторе Газа и Ливане. Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что исламская республика в течение двух месяцев проявляла сдержанность на фоне "террористической атаки Израиля, приведшей к гибели (главы политбюро палестинского движения ХАМАС — ред.) Исмаила Хании", и разжигания Тель-Авивом военного конфликта в Газе и Ливане. Глава иранского МИДа, подчеркивает ведомство, в конце разговора вновь призвал все страны приложить усилия для прекращения огня, предотвращения ударов Израиля и эскалации в регионе Ближнего Востока, особенно в отношении сектора Газа и Ливана.Ранее Аракчи объявил о завершении акции Ирана. При этом он подчеркнул, что новые провокации Тель-Авива вызовут еще более жесткий ответ со стороны Тегерана.Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит любому, кто причинит им вред.При этом иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 процентов выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сегодняшняя атака стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. Там также указали, что выпустили баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.Иранские СМИ утверждают, что в результате ударов были уничтожены: израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом. Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль. Позднее иранский генштаб сообщил, что целями удара были авиабазы Наватим и Хацрим, а также штаб-квартира израильской спецслужбы "Моссад", стратегические радары и скопления войск ЦАХАЛ.В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны.На фоне происходящего президент Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Позднее канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" КСИР Аббас Нилфорушан.ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании после удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за произошедшее на Тель-Авив и Вашингтон, отметив, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать гибель Хании, а зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что американцы не причастны к случившемуся.
https://ria.ru/20241002/iran-1975853576.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем.
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Новые кадры атаки на Израиль
Новые кадры атаки на Израиль
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, ливан, аббас аракчи, исмаил хания, оон, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Ливан, Аббас Аракчи, Исмаил Хания, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны

Глава МИД Ирана Аракчи назвал ракетный удар по Израилю актом самообороны

© AP PhotoРакетный удар Ирана по Иерусалиму
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Ракетный удар Ирана по израильской территории, проведенный в ночь на среду, был актом самообороны Тегерана и соответствует статье 51 Устава ООН, иранская сторона избрала своей целью только военные базы и объекты, связанные с безопасностью, заявил в ходе телефонных разговоров с коллегами из Европы и других стран министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Исламская Республика Иран лишь воспользовалась своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и (при этом - ред.) сделала целью (своих атак - ред.) исключительно военные базы и (объекты - ред.) безопасности", — приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
Ракетный удар Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Эксперт рассказал о реакции Израиля на ракетный удар Ирана
04:09
По информации МИДа, Аракчи провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции, Германии и ряда других стран, обсудив с ними ракетную атаку Ирана против Израиля, а также напряженность в секторе Газа и Ливане. Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что исламская республика в течение двух месяцев проявляла сдержанность на фоне "террористической атаки Израиля, приведшей к гибели (главы политбюро палестинского движения ХАМАС — ред.) Исмаила Хании", и разжигания Тель-Авивом военного конфликта в Газе и Ливане.
Глава иранского МИДа, подчеркивает ведомство, в конце разговора вновь призвал все страны приложить усилия для прекращения огня, предотвращения ударов Израиля и эскалации в регионе Ближнего Востока, особенно в отношении сектора Газа и Ливана.
Ранее Аракчи объявил о завершении акции Ирана. При этом он подчеркнул, что новые провокации Тель-Авива вызовут еще более жесткий ответ со стороны Тегерана.
Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит любому, кто причинит им вред.
При этом иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 процентов выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.
Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сегодняшняя атака стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. Там также указали, что выпустили баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.
Иранские СМИ утверждают, что в результате ударов были уничтожены: израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом. Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль. Позднее иранский генштаб сообщил, что целями удара были авиабазы Наватим и Хацрим, а также штаб-квартира израильской спецслужбы "Моссад", стратегические радары и скопления войск ЦАХАЛ.
В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны.
На фоне происходящего президент Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Позднее канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.
ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" КСИР Аббас Нилфорушан.
ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании после удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за произошедшее на Тель-Авив и Вашингтон, отметив, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать гибель Хании, а зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что американцы не причастны к случившемуся.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
Вчера, 12:00
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильЛиванАббас АракчиИсмаил ХанияООНХАМАСОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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