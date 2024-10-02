https://ria.ru/20241002/iran-1975858196.html

Остин назвал атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии"

Остин назвал атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии" - РИА Новости, 02.10.2024

Остин назвал атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии"

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал атаку Ирана на Израиль "возмутительным актом агрессии" и заявил, что провел после атаки телефонный разговор с главой... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T05:57

2024-10-02T05:57

2024-10-02T06:05

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министерство обороны сша

обострение ситуации между ираном и израилем

ллойд остин

тель-авив

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал атаку Ирана на Израиль "возмутительным актом агрессии" и заявил, что провел после атаки телефонный разговор с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом."Сегодня я разговаривал с министром обороны Израиля Йоавом Галантом после сегодняшнего возмутительного акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили друг другу признательность за скоординированную защиту Израиля от порядка 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались поддерживать тесный контакт. Я также выразил глубочайшие соболезнования семьям, которых затронула ужасная и смертоносная стрельба террористов в Израиле", - говорится в сообщении на странице Остина в соцсети X.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.Во вторник газета Times of Israel сообщала о гибели по меньшей мере восьми человек в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо.

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в мире, израиль, иран, министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем, ллойд остин, тель-авив, армия обороны израиля (цахал)