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Остин назвал атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии" - РИА Новости, 02.10.2024
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05:57 02.10.2024 (обновлено: 06:05 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975858196.html
Остин назвал атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии"
Остин назвал атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии" - РИА Новости, 02.10.2024
Остин назвал атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии"
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал атаку Ирана на Израиль "возмутительным актом агрессии" и заявил, что провел после атаки телефонный разговор с главой... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:57
2024-10-02T06:05
в мире
израиль
иран
министерство обороны сша
обострение ситуации между ираном и израилем
ллойд остин
тель-авив
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал атаку Ирана на Израиль "возмутительным актом агрессии" и заявил, что провел после атаки телефонный разговор с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом."Сегодня я разговаривал с министром обороны Израиля Йоавом Галантом после сегодняшнего возмутительного акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили друг другу признательность за скоординированную защиту Израиля от порядка 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались поддерживать тесный контакт. Я также выразил глубочайшие соболезнования семьям, которых затронула ужасная и смертоносная стрельба террористов в Израиле", - говорится в сообщении на странице Остина в соцсети X.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.Во вторник газета Times of Israel сообщала о гибели по меньшей мере восьми человек в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо.
израиль
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в мире, израиль, иран, министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем, ллойд остин, тель-авив, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Иран, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Ллойд Остин, Тель-Авив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Остин назвал атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии"

Глава Пентагона назвал атаку на Израиль "возмутительным актом агрессии"

© AP Photo / Kevin WolfМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал атаку Ирана на Израиль "возмутительным актом агрессии" и заявил, что провел после атаки телефонный разговор с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом.
"Сегодня я разговаривал с министром обороны Израиля Йоавом Галантом после сегодняшнего возмутительного акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили друг другу признательность за скоординированную защиту Израиля от порядка 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались поддерживать тесный контакт. Я также выразил глубочайшие соболезнования семьям, которых затронула ужасная и смертоносная стрельба террористов в Израиле", - говорится в сообщении на странице Остина в соцсети X.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища.
Во вторник газета Times of Israel сообщала о гибели по меньшей мере восьми человек в результате теракта в предместье Тель-Авива Яффо.
 
В миреИзраильИранМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемЛлойд ОстинТель-АвивАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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