https://ria.ru/20241002/iran-1975853576.html

Эксперт рассказал о реакции Израиля на ракетный удар Ирана

Эксперт рассказал о реакции Израиля на ракетный удар Ирана - РИА Новости, 02.10.2024

Эксперт рассказал о реакции Израиля на ракетный удар Ирана

Ответ Израиля на иранский ракетный удар по территории страны едва ли будет достаточно сильным для резкой эскалации конфликта, как не была сокрушительной и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:09

2024-10-02T04:09

2024-10-02T04:09

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ответ Израиля на иранский ракетный удар по территории страны едва ли будет достаточно сильным для резкой эскалации конфликта, как не была сокрушительной и иранская атака, поскольку в большой войне не заинтересовано ни одно из двух государств, предположил в разговоре с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post. Андрей Чупрыгин в разговоре с агентством отметил, что с иранской стороны перед нанесением удара сообщили не только о самом плане нанести удар, но и о примерном времени. С точки зрения собеседника, это было направлено на то, чтобы Израиль смог подготовиться, и результат удара не стал причиной для начала большой войны против Ирана. С израильской стороны официальный представитель армии Даниэль Хагари, в свою очередь, заявил, что последствия у иранской атаки будут, но детали ответа оставил в секрете. "Дело в том, что ни Ирану не нужна эскалация, ни Израилю не нужна эскалация на уровне большой региональной войны. Отсюда мы делаем вывод, что скорее всего - может быть, Израиль что-то иранское тронет слегка, - скорее всего ограничится зачисткой юга Ливана", - сказал эксперт агентству. По его мнению, нынешние события напоминают "спектакль" с задействованием вооруженных сил и авиации. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведёт интенсивные бои с ливанским движением "Хезболлах" в южном Ливане и призывает жителей не перемещаться на автомобилях южнее реки Литани, сообщил во вторник арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри. В ночь на вторник на приграничную территорию Ливана вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ для проведения ограниченной наземной операции против "Хезболлах". Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241002/tel-aviv-1975848797.html

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https://ria.ru/20241002/iran-1975844033.html

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в мире, космос - риа наука, израиль, ливан, иран, хасан насрулла, хезболла, высшая школа экономики (вшэ), обострение ситуации между ираном и израилем