https://ria.ru/20241002/iran-1975850846.html

Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля, заявил глава Генштаба ВС Ирана

Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля, заявил глава Генштаба ВС Ирана - РИА Новости, 02.10.2024

Иран нанес удары по двум базам ВВС Израиля, заявил глава Генштаба ВС Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в ходе ракетного удара по Израилю поразил две базы ВВС, а также штаб-квартиру... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:12

2024-10-02T03:12

2024-10-02T06:17

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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в ходе ракетного удара по Израилю поразил две базы ВВС, а также штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад", заявил начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери."У нас была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы провели удары по штаб-квартире "Моссада", авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники", — приводит иранское государственное агентство Tasnim слова Багери.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о завершении акции Ирана против Израиля. Новые провокации Тель-Авива вызовут еще более жесткий ответ, подчеркнул он.Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит любому, кто причинит им вред.При этом иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 процентов выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сегодняшняя атака стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. Там также указали, что выпустили баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.Иранские СМИ утверждают, что в результате ударов были уничтожены: израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом. Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны.На фоне происходящего президент Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Позднее канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" КСИР Аббас Нилфорушан.ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании после удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за произошедшее на Тель-Авив и Вашингтон, отметив, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать гибель Хании, а зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что американцы не причастны к случившемуся.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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Новые кадры атаки на Израиль Новые кадры атаки на Израиль 2024-10-02T03:12 true PT0M11S

Иранские ракеты в небе над Израилем Иранские ракеты в небе над Израилем. 2024-10-02T03:12 true PT1M02S

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в мире, иран, израиль, моссад, обострение ситуации между ираном и израилем