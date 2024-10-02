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Корабли ВМС США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты - РИА Новости, 02.10.2024
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01:56 02.10.2024 (обновлено: 04:19 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975847426.html
Корабли ВМС США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты
Корабли ВМС США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты - РИА Новости, 02.10.2024
Корабли ВМС США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты
Корабли ВМС Соединенных Штатов не смогли перехватить ракеты, выпущенные во вторник Ираном в направлении Израиля, передает иранское государственное... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:56
2024-10-02T04:19
в мире
иран
израиль
ближний восток
военно-морские силы сша
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Корабли ВМС Соединенных Штатов не смогли перехватить ракеты, выпущенные во вторник Ираном в направлении Израиля, передает иранское государственное информационное агентство IRNA."Снимки, на которых изображено поражение огромным количеством баллистических ракет КСИР целей в Израиле в ходе операции "Садег-2", проведенной во вторник вечером, свидетельствуют о том, что даже передовым кораблям ВМС США в водах региона Ближнего Востока не удалось перехватить иранские ракеты", - говорится в сообщении.
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в мире, иран, израиль, ближний восток, военно-морские силы сша, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Военно-морские силы США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Корабли ВМС США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

IRNA: корабли ВМС США не перехватили выпущенные Ираном ракеты по Израилю

© РИА НовостиРакетный удар Ирана
Ракетный удар Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Ракетный удар Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Корабли ВМС Соединенных Штатов не смогли перехватить ракеты, выпущенные во вторник Ираном в направлении Израиля, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
"Снимки, на которых изображено поражение огромным количеством баллистических ракет КСИР целей в Израиле в ходе операции "Садег-2", проведенной во вторник вечером, свидетельствуют о том, что даже передовым кораблям ВМС США в водах региона Ближнего Востока не удалось перехватить иранские ракеты", - говорится в сообщении.
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокВоенно-морские силы СШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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