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Корабли ВМС США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

Корабли ВМС США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты - РИА Новости, 02.10.2024

Корабли ВМС США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты

Корабли ВМС Соединенных Штатов не смогли перехватить ракеты, выпущенные во вторник Ираном в направлении Израиля, передает иранское государственное... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T01:56

2024-10-02T01:56

2024-10-02T04:19

в мире

иран

израиль

ближний восток

военно-морские силы сша

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Корабли ВМС Соединенных Штатов не смогли перехватить ракеты, выпущенные во вторник Ираном в направлении Израиля, передает иранское государственное информационное агентство IRNA."Снимки, на которых изображено поражение огромным количеством баллистических ракет КСИР целей в Израиле в ходе операции "Садег-2", проведенной во вторник вечером, свидетельствуют о том, что даже передовым кораблям ВМС США в водах региона Ближнего Востока не удалось перехватить иранские ракеты", - говорится в сообщении.

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в мире, иран, израиль, ближний восток, военно-морские силы сша, обострение ситуации между ираном и израилем