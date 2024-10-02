https://ria.ru/20241002/iran-1975845034.html

Иран призвал СБ ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля

Иран призвал СБ ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля - РИА Новости, 02.10.2024

Иран призвал СБ ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля

Иран призывает Совбез ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля против Ливана, Газы и Сирии и предотвратить полномасштабную войну в Ближневосточном... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T01:07

2024-10-02T01:07

2024-10-02T01:23

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

совет безопасности оон

ливан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран призывает Совбез ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля против Ливана, Газы и Сирии и предотвратить полномасштабную войну в Ближневосточном регионе, сообщили в миссии ИРИ при Всемирной организации."Исламская Республика Иран вновь призывает Совет Безопасности срочно и решительно вмешаться, чтобы остановить продолжающуюся агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну", - говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН.

https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html

иран

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, совет безопасности оон, ливан, оон