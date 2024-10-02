https://ria.ru/20241002/iran-1975845034.html
Иран призвал СБ ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля
Иран призвал СБ ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
Иран призвал СБ ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля
Иран призывает Совбез ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля против Ливана, Газы и Сирии и предотвратить полномасштабную войну в Ближневосточном... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:07
2024-10-02T01:07
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран призывает Совбез ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля против Ливана, Газы и Сирии и предотвратить полномасштабную войну в Ближневосточном регионе, сообщили в миссии ИРИ при Всемирной организации."Исламская Республика Иран вновь призывает Совет Безопасности срочно и решительно вмешаться, чтобы остановить продолжающуюся агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить перерастания ситуации в полномасштабную региональную войну", - говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН.
https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, совет безопасности оон, ливан, оон
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Совет Безопасности ООН, Ливан, ООН
Иран призвал СБ ООН вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля
Миссия ИРИ: Совбез ООН должен вмешаться, чтобы остановить агрессию Израиля