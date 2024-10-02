https://ria.ru/20241002/iran-1975844737.html

Иран предостерег Израиль от дальнейшей агрессии

Иран предостерег Израиль от дальнейшей агрессии - РИА Новости, 02.10.2024

Иран предостерег Израиль от дальнейшей агрессии

Иран предостерегает Израиль от дальнейшей агрессии, в противном случае Тегеран ответит сильнее, сообщили в миссии ИРИ при ООН. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T01:04

2024-10-02T01:04

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ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран предостерегает Израиль от дальнейшей агрессии, в противном случае Тегеран ответит сильнее, сообщили в миссии ИРИ при ООН. "Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых актов агрессии со стороны израильского террористического режима, направленных против ее национальной безопасности и жизненно важных интересов", – говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН. Отмечается, что Иран в случае необходимости защиты своего суверенитета от актов агрессии готов принять "дальнейшие оборонительные меры". "Если израильский режим снова повторит подобное международно-противоправное деяние, реакция Ирана будет быстрой, решительной и более сильной, чем прежде. В этом отношении у Ирана не будет никаких колебаний", – добавили в миссии Ирана.

https://ria.ru/20241002/iran-1975842173.html

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