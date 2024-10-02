https://ria.ru/20241002/iran-1975844737.html
Иран предостерег Израиль от дальнейшей агрессии
Иран предостерег Израиль от дальнейшей агрессии - РИА Новости, 02.10.2024
Иран предостерег Израиль от дальнейшей агрессии
Иран предостерегает Израиль от дальнейшей агрессии, в противном случае Тегеран ответит сильнее, сообщили в миссии ИРИ при ООН. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:04
2024-10-02T01:04
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран предостерегает Израиль от дальнейшей агрессии, в противном случае Тегеран ответит сильнее, сообщили в миссии ИРИ при ООН. "Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых актов агрессии со стороны израильского террористического режима, направленных против ее национальной безопасности и жизненно важных интересов", – говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН. Отмечается, что Иран в случае необходимости защиты своего суверенитета от актов агрессии готов принять "дальнейшие оборонительные меры". "Если израильский режим снова повторит подобное международно-противоправное деяние, реакция Ирана будет быстрой, решительной и более сильной, чем прежде. В этом отношении у Ирана не будет никаких колебаний", – добавили в миссии Ирана.
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, тегеран (город), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Тегеран (город), ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран предостерег Израиль от дальнейшей агрессии
Миссия ИРИ при ООН: Иран предостерегает Израиль от дальнейшей агрессии
ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран предостерегает Израиль от дальнейшей агрессии, в противном случае Тегеран ответит сильнее, сообщили в миссии ИРИ при ООН.
"Исламская Республика Иран решительно предостерегает от любых актов агрессии со стороны израильского террористического режима, направленных против ее национальной безопасности и жизненно важных интересов", – говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН.
Отмечается, что Иран в случае необходимости защиты своего суверенитета от актов агрессии готов принять "дальнейшие оборонительные меры".
"Если израильский режим снова повторит подобное международно-противоправное деяние, реакция Ирана будет быстрой, решительной и более сильной, чем прежде. В этом отношении у Ирана не будет никаких колебаний", – добавили в миссии Ирана.