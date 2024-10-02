https://ria.ru/20241002/iran-1975844579.html
Иран выразил сожаление из-за бездействия Совбеза ООН
Иран выразил сожаление из-за бездействия Совбеза ООН - РИА Новости, 02.10.2024
Иран выразил сожаление из-за бездействия Совбеза ООН
Иран с сожалением отмечает, что бездействие Совбеза позволило Израилю перейти все красные линии, не оставило Тегерану иного выбора, кроме как защищать свои... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:02
2024-10-02T01:02
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран с сожалением отмечает, что бездействие Совбеза позволило Израилю перейти все красные линии, не оставило Тегерану иного выбора, кроме как защищать свои интересы, сообщили в миссии страны в ООН. "Вызывает сожаление, что Совет Безопасности ООН не выполнил свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности. Бездействие Совета позволило Израилю грубо перейти все красные линии, нарушить основные принципы международного права" – говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН. Там же отметили, что бездействие Совбеза "не оставило Ирану иного выбора", кроме как воспользоваться законным правом на защиту своих интересов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Тегеран (город), ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Совет Безопасности ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран выразил сожаление из-за бездействия Совбеза ООН
Постпред: бездействие СБ ООН не оставило Ирану выбора, кроме как защищаться
ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран с сожалением отмечает, что бездействие Совбеза позволило Израилю перейти все красные линии, не оставило Тегерану иного выбора, кроме как защищать свои интересы, сообщили в миссии страны в ООН.
"Вызывает сожаление, что Совет Безопасности ООН не выполнил свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности. Бездействие Совета позволило Израилю грубо перейти все красные линии, нарушить основные принципы международного права" – говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН.
Там же отметили, что бездействие Совбеза "не оставило Ирану иного выбора", кроме как воспользоваться законным правом на защиту своих интересов.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.