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Иран выразил сожаление из-за бездействия Совбеза ООН - РИА Новости, 02.10.2024
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01:02 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/iran-1975844579.html
Иран выразил сожаление из-за бездействия Совбеза ООН
Иран выразил сожаление из-за бездействия Совбеза ООН - РИА Новости, 02.10.2024
Иран выразил сожаление из-за бездействия Совбеза ООН
Иран с сожалением отмечает, что бездействие Совбеза позволило Израилю перейти все красные линии, не оставило Тегерану иного выбора, кроме как защищать свои... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:02
2024-10-02T01:02
в мире
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иран
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран с сожалением отмечает, что бездействие Совбеза позволило Израилю перейти все красные линии, не оставило Тегерану иного выбора, кроме как защищать свои интересы, сообщили в миссии страны в ООН. "Вызывает сожаление, что Совет Безопасности ООН не выполнил свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности. Бездействие Совета позволило Израилю грубо перейти все красные линии, нарушить основные принципы международного права" – говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН. Там же отметили, что бездействие Совбеза "не оставило Ирану иного выбора", кроме как воспользоваться законным правом на защиту своих интересов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, тегеран (город), оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, совет безопасности оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Тегеран (город), ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Совет Безопасности ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран выразил сожаление из-за бездействия Совбеза ООН

Постпред: бездействие СБ ООН не оставило Ирану выбора, кроме как защищаться

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран с сожалением отмечает, что бездействие Совбеза позволило Израилю перейти все красные линии, не оставило Тегерану иного выбора, кроме как защищать свои интересы, сообщили в миссии страны в ООН.
"Вызывает сожаление, что Совет Безопасности ООН не выполнил свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности. Бездействие Совета позволило Израилю грубо перейти все красные линии, нарушить основные принципы международного права" – говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН.
Там же отметили, что бездействие Совбеза "не оставило Ирану иного выбора", кроме как воспользоваться законным правом на защиту своих интересов.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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В миреЦены на нефтьИранИзраильТегеран (город)ООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Совет Безопасности ООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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