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Иран заявил, что наносил удары только по военным объектам Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
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00:56 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/iran-1975844033.html
Иран заявил, что наносил удары только по военным объектам Израиля
Иран заявил, что наносил удары только по военным объектам Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
Иран заявил, что наносил удары только по военным объектам Израиля
Иран при атаке на Израиль наносил удары только по военным объектам, утверждает иранская миссия при ООН. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:56
2024-10-02T00:56
в мире
иран
израиль
оон
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран при атаке на Израиль наносил удары только по военным объектам, утверждает иранская миссия при ООН. "В отличие от сионистского режима, который последовательно рассматривает невинных мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в качестве законных целей для агрессии и резни, Исламская Республика Иран, руководствуясь этическими принципами и благородными учениями ислама, а также полностью соблюдая принцип проведения различия в соответствии с международным гуманитарным правом, наносила ракетные удары только по военным и силовым объектам режима", – говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН.
https://ria.ru/20241002/iran-1975840774.html
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в мире, иран, израиль, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран заявил, что наносил удары только по военным объектам Израиля

Иранская миссия при ООН: Тегеран наносил удары только по военным объектам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 2 окт – РИА Новости. Иран при атаке на Израиль наносил удары только по военным объектам, утверждает иранская миссия при ООН.
"В отличие от сионистского режима, который последовательно рассматривает невинных мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в качестве законных целей для агрессии и резни, Исламская Республика Иран, руководствуясь этическими принципами и благородными учениями ислама, а также полностью соблюдая принцип проведения различия в соответствии с международным гуманитарным правом, наносила ракетные удары только по военным и силовым объектам режима", – говорится в письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани на имя председателя Совбеза и генсека ООН.
Башня Азади - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам
00:15
 
В миреИранИзраильООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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