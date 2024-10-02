https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html

Иран не собирается развязывать войну против Израиля

Иран не собирается развязывать войну против Израиля - РИА Новости, 02.10.2024

Иран не собирается развязывать войну против Израиля

Иран не собирается развязывать войну против Израиля, но готов отстаивать свое право на самооборону, следует из заявления генштаба ВС Ирана. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:46

2024-10-02T00:46

2024-10-02T00:56

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148700/87/1487008748_0:308:6016:3692_1920x0_80_0_0_b9ce3607625f0efb48baa0619ab02e55.jpg

ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Иран не собирается развязывать войну против Израиля, но готов отстаивать свое право на самооборону, следует из заявления генштаба ВС Ирана. "За последние 45 лет Иран никогда не инициировал никакой войны и не будет этого делать, но он не перестанет защищать свои законные права на самооборону, на ответ от любой агрессии с образцовой силой и мощью, и каждый злой агрессор на любом уровне пожалеет о содеянном", - цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление генштаба ВС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем