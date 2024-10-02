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Иран не собирается развязывать войну против Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
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00:46 02.10.2024 (обновлено: 00:56 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html
Иран не собирается развязывать войну против Израиля
Иран не собирается развязывать войну против Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
Иран не собирается развязывать войну против Израиля
Иран не собирается развязывать войну против Израиля, но готов отстаивать свое право на самооборону, следует из заявления генштаба ВС Ирана. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:46
2024-10-02T00:56
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Иран не собирается развязывать войну против Израиля, но готов отстаивать свое право на самооборону, следует из заявления генштаба ВС Ирана. "За последние 45 лет Иран никогда не инициировал никакой войны и не будет этого делать, но он не перестанет защищать свои законные права на самооборону, на ответ от любой агрессии с образцовой силой и мощью, и каждый злой агрессор на любом уровне пожалеет о содеянном", - цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление генштаба ВС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран не собирается развязывать войну против Израиля

Генштаб Ирана заявил, что готов отстаивать право на самооборону

© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Иран не собирается развязывать войну против Израиля, но готов отстаивать свое право на самооборону, следует из заявления генштаба ВС Ирана.
"За последние 45 лет Иран никогда не инициировал никакой войны и не будет этого делать, но он не перестанет защищать свои законные права на самооборону, на ответ от любой агрессии с образцовой силой и мощью, и каждый злой агрессор на любом уровне пожалеет о содеянном", - цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление генштаба ВС.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности удара по ядерным объектам
Вчера, 23:54
 
В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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