https://ria.ru/20241002/iran-1975842173.html

Иран объявил об окончании акции против Израиля

Иран объявил об окончании акции против Израиля - РИА Новости, 02.10.2024

Иран объявил об окончании акции против Израиля

Акция Ирана в отношении Израиля окончена, но в случае, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным, заявил глава МИД Ирана Аббас... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:29

2024-10-02T00:29

2024-10-02T01:44

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Акция Ирана в отношении Израиля окончена, но в случае, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Наши действия завершены, если израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее", — написал Аракчи на своей странице в соцсети Х.Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман, речь идет примерно о 180 снарядах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит любому, кто причинит им вред.При этом иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 процентов выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля.Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сегодняшняя атака стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана. Там также указали, что выпустили баллистические ракеты по важным военным целям и объектам сферы безопасности на территории еврейского государства.Иранские СМИ утверждают, что в результате ударов были уничтожены: израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом. Кроме того, информагентства отмечают, что КСИР впервые использовал гиперзвуковые ракеты для атак на Израиль.В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны.На фоне происходящего президент Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю.ВВС Израиля 27 сентября нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" КСИР Аббас Нилфорушан.ХАМАС 31 июля сообщило о гибели главы политбюро Исмаила Хании после удара ЦАХАЛ по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за произошедшее на Тель-Авив и Вашингтон, отметив, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители отказались комментировать гибель Хании, а зампостпреда США в ООН Роберт Вуд заявил, что американцы не причастны к случившемуся.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975838837.html

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Иранские ракеты в небе над Израилем Иранские ракеты в небе над Израилем. 2024-10-02T00:29 true PT1M02S

Новые кадры атаки на Израиль Новые кадры атаки на Израиль 2024-10-02T00:29 true PT0M11S

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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем