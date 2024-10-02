https://ria.ru/20241002/iran-1975840774.html

Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам

Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам - РИА Новости, 02.10.2024

Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам

Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам и интересам на Ближнем Востоке, следует из заявления генштаба ВС Ирана. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:15

2024-10-02T00:15

2024-10-02T01:00

в мире

иран

израиль

ближний восток

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам и интересам на Ближнем Востоке, следует из заявления генштаба ВС Ирана."В случае прямого вмешательства поддерживающих Израиль стран, в том числе США, в его агрессию против Ирана, одновременно их базы и интересы в регионе Ближнего Востока столкнутся с мощным нападением вооруженных сил Исламской Республики Иран", - цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление генштаба ВС.

https://ria.ru/20241001/iran-1975838063.html

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в мире, иран, израиль, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем