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Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам - РИА Новости, 02.10.2024
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00:15 02.10.2024 (обновлено: 01:00 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975840774.html
Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам
Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам - РИА Новости, 02.10.2024
Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам
Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам и интересам на Ближнем Востоке, следует из заявления генштаба ВС Ирана. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:15
2024-10-02T01:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам и интересам на Ближнем Востоке, следует из заявления генштаба ВС Ирана."В случае прямого вмешательства поддерживающих Израиль стран, в том числе США, в его агрессию против Ирана, одновременно их базы и интересы в регионе Ближнего Востока столкнутся с мощным нападением вооруженных сил Исламской Республики Иран", - цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление генштаба ВС.
https://ria.ru/20241001/iran-1975838063.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам

Генштаб ВС: Иран не собирается развязывать войну, но имеет право на самооборону

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади
Башня Азади - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Иран в случае нападения союзников Израиля ударит по их базам и интересам на Ближнем Востоке, следует из заявления генштаба ВС Ирана.
"В случае прямого вмешательства поддерживающих Израиль стран, в том числе США, в его агрессию против Ирана, одновременно их базы и интересы в регионе Ближнего Востока столкнутся с мощным нападением вооруженных сил Исламской Республики Иран", - цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление генштаба ВС.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 23:44
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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