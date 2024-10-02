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Жители Тегерана ликуют после ракетного удара по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
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00:04 02.10.2024 (обновлено: 01:00 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975840207.html
Жители Тегерана ликуют после ракетного удара по Израилю
Жители Тегерана ликуют после ракетного удара по Израилю - РИА Новости, 02.10.2024
Жители Тегерана ликуют после ракетного удара по Израилю
Сотни жителей иранской столицы вышли на площади Тегерана, ликуя после массированного ракетного удара исламской республики по Израилю, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:04
2024-10-02T01:00
в мире
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иран
тегеран (город)
касем сулеймани
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хасан насрулла
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы вышли на площади Тегерана, ликуя после массированного ракетного удара исламской республики по Израилю, передает корреспондент РИА Новости. Иран, как сообщается, выпустил порядка 200 баллистических ракет, часть из которых достигла территории Израиля, где, по данным местных властей, обошлось без пострадавших. Собравшиеся на ярко расцвеченный площади Фелестин в центре иранской столицы размахивают под патриотичные песни флагами Ирана, Палестины и ливанского движения "Хезболлах", скандируют антиизраильские, антиамериканские и антибританские лозунги. Среди присутствующих есть как взрослые, так и дети, они радуются праздничному салюту, в момент вспышки освещающему ночное небо Тегерана. Площадь, на которой проходит мероприятие, украшена изображениями значимых для фронта сопротивления погибших героев - Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), погибшего в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, убитого Израилем в Тегеране летом 2024 года, и генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, погибшего на прошлой неделе в результате атаки Израиля на южный район Бейрута. Израиль обещает ответить на самый массированный иранский обстрел в своей истории, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
https://ria.ru/20241001/konflikt-1975837621.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), касем сулеймани, исмаил хания, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Касем Сулеймани, Исмаил Хания, Хасан Насрулла, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Жители Тегерана ликуют после ракетного удара по Израилю

Сотни жителей Тегерана вышли на площадь, ликуя после удара Ирана по Израилю

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы вышли на площади Тегерана, ликуя после массированного ракетного удара исламской республики по Израилю, передает корреспондент РИА Новости.
Иран, как сообщается, выпустил порядка 200 баллистических ракет, часть из которых достигла территории Израиля, где, по данным местных властей, обошлось без пострадавших.
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Вчера, 23:38
Собравшиеся на ярко расцвеченный площади Фелестин в центре иранской столицы размахивают под патриотичные песни флагами Ирана, Палестины и ливанского движения "Хезболлах", скандируют антиизраильские, антиамериканские и антибританские лозунги. Среди присутствующих есть как взрослые, так и дети, они радуются праздничному салюту, в момент вспышки освещающему ночное небо Тегерана.
Площадь, на которой проходит мероприятие, украшена изображениями значимых для фронта сопротивления погибших героев - Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), погибшего в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, убитого Израилем в Тегеране летом 2024 года, и генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, погибшего на прошлой неделе в результате атаки Израиля на южный район Бейрута.
Израиль обещает ответить на самый массированный иранский обстрел в своей истории, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.
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Вчера, 21:55
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Касем СулейманиИсмаил ХанияХасан НасруллаХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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