Жители Тегерана ликуют после ракетного удара по Израилю
Сотни жителей Тегерана вышли на площадь, ликуя после удара Ирана по Израилю
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы вышли на площади Тегерана, ликуя после массированного ракетного удара исламской республики по Израилю, передает корреспондент РИА Новости.
Иран, как сообщается, выпустил порядка 200 баллистических ракет, часть из которых достигла территории Израиля, где, по данным местных властей, обошлось без пострадавших.
Собравшиеся на ярко расцвеченный площади Фелестин в центре иранской столицы размахивают под патриотичные песни флагами Ирана, Палестины и ливанского движения "Хезболлах", скандируют антиизраильские, антиамериканские и антибританские лозунги. Среди присутствующих есть как взрослые, так и дети, они радуются праздничному салюту, в момент вспышки освещающему ночное небо Тегерана.
Площадь, на которой проходит мероприятие, украшена изображениями значимых для фронта сопротивления погибших героев - Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), погибшего в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, убитого Израилем в Тегеране летом 2024 года, и генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, погибшего на прошлой неделе в результате атаки Израиля на южный район Бейрута.
Израиль обещает ответить на самый массированный иранский обстрел в своей истории, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.