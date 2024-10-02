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Четыре заправки для электромобилей начали работать в Ингушетии - РИА Новости, 02.10.2024
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Республика Ингушетия
 
20:46 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ingushetiya-1976038775.html
Четыре заправки для электромобилей начали работать в Ингушетии
Четыре заправки для электромобилей начали работать в Ингушетии - РИА Новости, 02.10.2024
Четыре заправки для электромобилей начали работать в Ингушетии
Четыре заправки для электромобилей, построенные в рамках пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, начали функционировать в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:46
2024-10-02T20:46
республика ингушетия
россия
малгобек
назрань
махмуд-али калиматов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
технологии
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НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости. Четыре заправки для электромобилей, построенные в рамках пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, начали функционировать в Ингушетии, еще шесть таких заправок построят в республике до конца текущего года, сообщила пресс-служба главы республики. Ранее сообщалось, что Ингушетия вошла в пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. На реализацию проекта Минэнерго РФ выделило региону субсидию в размере 27,7 миллиона рублей, которые направлены на возмещение затрат инвесторов. "В этом году в рамках соглашения уже построены и введены в эксплуатацию четыре зарядные станции: в городах Малгобеке и Назрани, в сельских поселениях Троицкое и Нестеровское. До конца года будут введены еще шесть заправочных станций для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта. Земельные участки для возведения оставшихся заправок уже отобраны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году запланировано строительство еще около десяти таких заправок. а к 2030 году власти региона намерены повысить количество электромобилей на дорогах до 10%. "Чем больше доступных точек зарядки, тем увереннее водители могут рассматривать электрические автомобили как альтернативу традиционным бензиновым и дизельным моделям. Это, в свою очередь, приводит к снижению выбросов углекислого газа и других вредных веществ, что положительно сказывается на экологии. На мой взгляд, инвестиции в зарядные станции для электромобилей – это шаг в будущее, который принесет пользу не только экологии, но и экономике, улучшая качество жизни людей и создавая более чистую и безопасную среду", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20240919/ingushetiya-1973716869.html
https://ria.ru/20240704/dorogi-1957363899.html
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россия, малгобек, назрань, махмуд-али калиматов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, технологии
Республика Ингушетия, Россия, Малгобек, Назрань, Махмуд-Али Калиматов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Технологии

Четыре заправки для электромобилей начали работать в Ингушетии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтанции зарядки электромобилей
Станции зарядки электромобилей - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Станции зарядки электромобилей. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости. Четыре заправки для электромобилей, построенные в рамках пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, начали функционировать в Ингушетии, еще шесть таких заправок построят в республике до конца текущего года, сообщила пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что Ингушетия вошла в пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. На реализацию проекта Минэнерго РФ выделило региону субсидию в размере 27,7 миллиона рублей, которые направлены на возмещение затрат инвесторов.
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"В этом году в рамках соглашения уже построены и введены в эксплуатацию четыре зарядные станции: в городах Малгобеке и Назрани, в сельских поселениях Троицкое и Нестеровское. До конца года будут введены еще шесть заправочных станций для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта. Земельные участки для возведения оставшихся заправок уже отобраны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2025 году запланировано строительство еще около десяти таких заправок. а к 2030 году власти региона намерены повысить количество электромобилей на дорогах до 10%.
"Чем больше доступных точек зарядки, тем увереннее водители могут рассматривать электрические автомобили как альтернативу традиционным бензиновым и дизельным моделям. Это, в свою очередь, приводит к снижению выбросов углекислого газа и других вредных веществ, что положительно сказывается на экологии. На мой взгляд, инвестиции в зарядные станции для электромобилей – это шаг в будущее, который принесет пользу не только экологии, но и экономике, улучшая качество жизни людей и создавая более чистую и безопасную среду", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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Республика ИнгушетияРоссияМалгобекНазраньМахмуд-Али КалиматовМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЭкономикаТехнологии
 
 
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